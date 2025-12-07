Zubato sunce na Jadranu, magla i oblaci u unutrašnjosti: Evo što nas danas čeka!

Danas Hrvatsku očekuje izražen kontrast između unutrašnjosti i obale. Unutrašnjost zemlje bit će pod utjecajem umjerene do pretežno guste naoblake, a osobito na istoku ponegdje se očekuje i povremena kiša. Jutarnji i večernji sati donose maglu, koja će lokalno smanjivati vidljivost i stvarati zimski ugođaj.



Na Jadranu je slika sasvim drugačija – prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, što će razveseliti sve one željne svježeg zimskog zraka i sunca. Ipak, treba biti oprezan – puhat će umjerena do jaka bura, a podno Velebita u prijepodnevnim satima mogući su i olujni udari. Kasnije tijekom dana vjetar će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak, ali će i dalje biti osjetan.



Temperature će u unutrašnjosti biti tipično zimske, s najvišim dnevnim vrijednostima između 6 i 11 °C. Na Jadranu će biti osjetno toplije – najviša dnevna temperatura kretat će se između 13 i 17 °C, što je iznad prosjeka za ovo doba godine. Zagrebačko područje očekuje pretežno oblačno jutro, no sredinom dana uz djelomično razvedravanje i česta sunčana razdoblja. Navečer je u širem području grada ponovno moguća magla, a vjetar će biti slab. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu bit će uglavnom između 8 i 10 °C, dok će na Sljemenu biti oko 6 °C.



U ostalim dijelovima unutrašnjosti, poput Slavonije i središnje Hrvatske, prevladavat će slično vrijeme – oblačno, ponegdje uz slabu kišu, a tijekom noći i jutra te navečer magla. Temperatura se neće znatnije mijenjati, a vjetar će biti slab. Na srednjem i južnom Jadranu sunčano i ugodno toplo za prosinac, ali uz povremeno jaku buru. Podno Velebita, osobito u prijepodnevnim satima, očekuju se olujni udari bure, stoga se savjetuje oprez u prometu, posebice na cestama izloženima vjetru. Za one koji planiraju boravak na otvorenom, preporučuje se slojevito odijevanje – u unutrašnjosti zbog hladnoće i moguće magle, a na obali zbog jakog vjetra. Iako je prosinac, sunce će na Jadranu ugrijati zimske dane, dok će kopneni dijelovi zemlje biti pod maglovitim i oblačnim pokrivačem.

