Zrakoplov američkog ministra obrane prisilno sletio u Britaniju nakon NATO sastanka

Zrakoplov u kojem se nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je prisilno sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog pukotine na vjetrobranskom staklu, priopćio je Pentagon, dodajući da je ministar siguran.

„Zrakoplov je sletio prema standardnim procedurama i svi putnici, uključujući ministra Hegsetha, su sigurni“, rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell. Ministar je bio na povratku s sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu, a prema dostupnim informacijama, incident nije imao daljnjih posljedica, piše Reuters.

Ovo nije prvi slučaj da američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imaju tehničkih problema. Ranije ove godine zrakoplov američkog državnog tajnika Marca Rubia morao je vratiti put u Washington zbog mehaničkog kvara tijekom leta prema Münchenu.