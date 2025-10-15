Zrakoplov američkog ministra obrane prisilno sletio u Britaniju nakon NATO sastanka

Zrakoplov u kojem se nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je prisilno sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog pukotine na vjetrobranskom staklu, priopćio je Pentagon, dodajući da je ministar siguran.
„Zrakoplov je sletio prema standardnim procedurama i svi putnici, uključujući ministra Hegsetha, su sigurni“, rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell. Ministar je bio na povratku s sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu, a prema dostupnim informacijama, incident nije imao daljnjih posljedica, piše Reuters.
Ovo nije prvi slučaj da američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imaju tehničkih problema. Ranije ove godine zrakoplov američkog državnog tajnika Marca Rubia morao je vratiti put u Washington zbog mehaničkog kvara tijekom leta prema Münchenu.
On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including…— Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025
U Americi ne postoje ministri. Postoji United States Secretary of Defense, cak je Trump promijenio i taj naziv u Secretary of War.