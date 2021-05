Vatavuk novi v.d. ravnatelja Vinogradske: Pacijenti su mi izrazili sućut...

Nakon ostavke Marija Zovaka, ravnatelja zagrebačke bolnice 'Sestre milosrdnice' za vršitelja dužnosti ravnatelja danas je na Upravnom vijeću izabran dr. Zoran Vatavuk, predstojnik Klinike za očne bolesti KBC-a 'Sestre milosrdnice'.

- Izabrali smo profesora Zorana Vatavuka i želio bih mu zahvaliti što je pristao biti na dužnosti v.d.-a ravnatelja do izbora. Zadatak mu je smiriti situaciju. To znači da razgovara sa svima, naša bolnica nije reality show, to je jedna ozbiljna ustanova, rekao je Tomislav Dulibić, državni tajnik i predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice, te dodao da će Vatavuk razgovarati s predstojnicima svih klinika.

Objasnio je o čemu će ovisiti izbor novog ravnatelja i hoće li ovisiti sve o politici.

- Vatavuk nije stranački čovjek. Stranačka iskaznica nije kriterij, ali neće odmoći - kazao je i dodao:

- Nama je cilj da ne trpe pacijenti. Dao sam jasne zadatke Upravi da pacijenti ne trpe, nakon čega je sklopljena suradnja s drugim kliničkim centrima u Zagrebu gdje pacijenti mogu obavljati preglede.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 12.10.2020., Zagreb - Policajac koji je ozlijedjen u pucnjavi ispred zgrade Vlade u jutarnjim satima nalazi se u Vinogradskoj bolnici. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, kriza u bolnici "Sestre milosrdnice" kulminirala je zbog manjka radiologa nakon čega su otkriveni brojni problemi u tom KBC-u. Dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja, Mario Zovak, podnio je jučer ostavku na tu funkciju, i to uoči raspisivanja novog natječaja. Natječaj za ravnatelja raspisat će se 21. svibnja, a nakon toga teče žalbeni rok od 8 dana. Bolnica ima rok od 40 dana da odabere novog ravnatelja.

Zovakova ostavka nije iznenadila Dijanu Zadravec, predstojnicu radiologije, koju djelatnici optužuju za mobbing, a najavila je i da će biti među onima koji će se na natječaj javiti, unatoč optužbama protiv nje.

Dulibić je najavio da će se Povjerenstvo za unutarnji nadzor, koje treba razmotriti situaciju oko odlaska radiologa i sukoba s predstojnicom Zavoda za radiologiju Dijanom Zadravec, sastati u petak i donijeti svoje preporuke, a v. d. ravnatelja će postupiti po njima.

- Povjerenstvo za unutarnji nadzor radi svoj posao, mi ne bježimo od odgovornosti ni kao uprava niti kao ministarstvo. Nećemo čekati nikakvu novu upravu - poručio je Dulibić.

Upitan tko će odlučiti o odlasku Dijane Zadravec iz KBC-a, Dulibić je rekao ravnatelj ili v.d. ravnatelja.

Javnosti se obratio i novi v.d. ravnatelja, Zoran Vatavuk.

- Trema mi je puno veća nego na skupovima od 500 ili tisuću ljudi. Vagat će se svaka riječ. Budite tolerantni prema meni, dozvolite mi period, dajte mi time-out da posložim stvari. Moji pacijenti su mi jutros izrazili nekoliko puta sućut i strah ih je da ću možda ovdje sad toliko se zakopati poslom, da neću napraviti ono što trebam, pa im želim kazati da ću ja nastaviti raditi svoj posao onako kako i jesam, ali morate shvatiti da ljudima koji rade ovdje nije lako ni ugodno dolaziti na posao, kad ih doma pitaju – što je danas bilo u Vinogradsko - rekao je Vatavuk i dodao:

- Na nama je da stanje u bolnici stabiliziramo i nastavimo u miru dalje raditi. A s Dijanom Zadravec sam u kolegijalnim odnosima, kao i sa svima.

Video - Dijana Zadravec: "Liječnica je agresivno došla u moju sobu i pokušala napraviti incident"