Zločini zbog ljubomore koji su nas zaprepastili: Stradavale supruge, djevojke, djeca...

Pokolj koji se dogodio na zagrebačkoj Kajzerici, na žalost, nije prvi slučaj “zločina iz strasti”, tragedije u kojoj ubojica ubije svoju partnericu, ali i sve oko nje, uključujući djecu.

U posljednjih tridesetak godina ovakvi zločini, najčešće vrlo krvavi i žestoki, događali su se u svim dijelovima zemlje, a najčešći motiv bila je ljubomora ili patološka mržnja muškarca prema supruzi koja ga je ostavljala ili ga je već napustila.

Bijeg ili samoubojstvo

Počinitelji takvih monstruoznih ubojstava najčešće su ljudi na rubu ili s one strane zakona, koji u principu nikada nisu uspijevali u životu, kojima su uvijek “drugi bili krivi za sve”. Slična je situacija i s ubojicom s Kajzerice, čovjekom koji je uz posao taksista navodno imao i dodira s drogom. Vjeruje se da su zločini iz strasti ili ljubomore nepredvidivi i stihijski, no svakako postoje određeni pokazatelji koji ovakve događaje mogu najaviti. Na žalost, brojni su slučajevi zločina koji su se u posljednjih nekoliko desetljeća događali u Hrvatskoj i zemljama okruženja bili zaprepaštujući.

Kuća strave na Kajzerici

Javnost je tako šokirao slučaj iz 1999. godine, kada je Mato Oraškić u sudnicu Općinskog suda u Zagrebu u kojoj je trajala njegova brakorazvodna parnica unio pištolj i njime smaknuo svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju. Svi su bili zgroženi i kada je na samu Badnju večer 2006. godine Nenad Popović iz automatske puške u Samoboru ubio svoju djevojku, njezinu sestru te poznanika.

Dva su obrasca ponašanja ubojica nakon takvih pokolja. U prvom se oni samoinicijativno predaju policiji, pokazujući barem malo žaljenja ili kakvog-takvog otrežnjenja nakon počinjenja nedjela. No, takvih je slučajeva ipak manje.

Puno je više onih drugih počinitelja, koji nakon ubojstava pokušavaju pobjeći, najčešće izvan države, nadajući se da će pronaći spas u drugoj zemlji s promijenjenim identitetom. Pri njihovu hvatanju, oni se ili predaju bez borbe s policijom ili izvrše samoubojstvo, baš poput Igora Nađa.

Monstrumi iz susjedstva

Naravno, takvi se slučajevi ne događaju samo u Hrvatskoj. U zemljama ovog dijela Europe, posebice u Srbiji te Bosni i Hercegovini, zločini iz strasti, odnosno ubojstva iz bolesne ljubomore prilično su česta. Ali na njih nije imun ni ostatak svijeta. Dapače. U britanskom zakonodavstvu postojala je i svojevrsna olakšavajuća okolnost koja se uzimala u obzir pri izricanju presude takvim ubojicama.

Pokolj u sudnici: Čekao je kraj rasprave, izvukao pištolj i počeo pucati

Jedan od najpoznatijih slučajeva “pokolja iz strasti” dogodio se u rujnu 1999. kada je Mato Oraškić u sudnici Općinskog suda u Zagrebu, tijekom brakorazvodne parnice, ustrijelio svoju suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prokić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Ludi Mate, kako su ga zvali poznanici, sačekao je kraj rasprave te bez najave ili upozorenja izvukao pištolj koji je imao ispod jakne i počeo pucati. Uhićen je nešto kasnije na graničnom prijelazu, a osuđen je na 40 godina zatvora.

Bila je Badnja večer: Uletio je u kuću te ubio partnericu, njezinu sestru i poznanika

Zagorka Jurić stradala je na samu Badnju večer 2006. godine kada je njezin partner Nenad Popović uletio u kuću u kojoj se nalazila i usmrtio je hicima iz automatske puške. Potom je ustrijelio i njezinu sestru Anđu te njihova poznanika Dragana Antunovića. Kada je vidio što se dogodilo i shvatio kako neće uspjeti pobjeći, hicima iz automatske puške počinio je samoubojstvo. Popović je tri mjeseca prije zločina u naselju Kalinovica kod Svete Nedelje, kojim je ugasio tri nedužna života, bio prijavljen zbog nasilja.

Stradala i beba: Mladen Mesarić nije poštedio ni 18-mjesečnu kćerkicu

Mladen Mesarić (27) ubio je u kolovozu 2006. u Slakovcu nedaleko od Čakovca svoju nevjenčanu suprugu Mignon Tomašić, kao i njihovu 18-mjesečnu kćerkicu Vanesu. Ubio ih je samo nekoliko tjedana nakon što je izašao iz zatvora gdje je proveo pet mjeseci zbog prijetnje ubojstvom. Nakon izlaska iz zatvora kupio je oružje, ubio suprugu i kćer te potom počinio samoubojstvo. Europski sud za ljudska prava presudio je kako je u ovom slučaju zakazala država jer je bilo očito da će Mesarić počiniti zločin.

Zbog razvoda: Na ulici je smaknuo suprugu, a potom i dvije prijateljice

Zbog osvete što je pokrenula brakorazvodnu parnicu, umirovljeni policajac Vlastimir Kihalić ubio je u središtu Petrinje 2005. godine svoju suprugu Željku Kihalić. Potom je krenuo dalje u krvavi pohod kako bi našao njezine prijateljice, koje je smatrao krivima što je “odvlače od njega”. U roku od 45 minuta pronašao je Vesnu Mokrović i Nadu Kušan te ih ubio pištoljem. Pokušao je pobjeći, no uhićen je i osuđen na zatvorsku kaznu. Počinio je samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji u Lepoglavi gdje je služio kaznu.

Naočigled prolaznika: Zbog fotografije s Fejsa bivšu je ženu izbo na balkonu

Petar Mikuš iz Osijeka ubio je u studenome 2012. svoju bivšu suprugu Ljerku Stanković Mikuš zbog ljubomore, i to samo dva dana nakon što je ona objavila na Facebooku fotografiju sa svojim novim partnerom. Mikuš je ušao u stan svoje bivše supruge, na balkonu je izbo nožem, i to naočigled prolaznika koji su sve promatrali s ulice. Kad su policajci stigli do četvrtog kata i provalili u stan, na podu su zatekli beživotno tijelo Ljerke, ali i Petra Mikuša, koji je bio bez svijesti jer je i sebi nanio nekoliko uboda. Preživio je.

