Majka ročnika uputila javnu zahvalu djelatnicima vojarne u Slunju: 'Njihov ljudski i human pristup je nestvaran'

U posljednje vrijeme u javnosti su se pojavile brojne kritike i pritužbe vezane uz uvjete boravka i zdravstvenu skrb ročnika tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarni u Slunju. Dio roditelja javno je govorio o zdravstvenim problemima svojih sinova te izrazio nezadovoljstvo načinom postupanja prema ročnicima. No sada se oglasila i majka koja je željela podijeliti pozitivno iskustvo svoje obitelji s pripadnicima Hrvatske vojske u Slunju.

"Poštovani, javljam Vam se nakon što sam vidjela sve ove negativne vijesti o vojarni Slunj. Moram ovo napisati i želim da se objavi. Imamo smrtni slučaj u obitelji, sin mi je ročnik u Slunju", rekla je Jelena S. u poruci za Fiuman.hr. Posebno je pohvalila časnike s kojima je njezina obitelj bila u kontaktu tijekom teških okolnosti. "Sve pohvale i zahvale natporučnicima, satnicima, pogotovo satniku Brajkoviću želimo izraziti javno zbog pristupa nama kao obitelji ročniku. Njihov ljudski i human pristup, toplina i utjeha je nestvarna. Cijelom stručnom timu vječna zahvalnost", poručila je.