Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EMOTIVNA PORUKA

Majka ročnika uputila javnu zahvalu djelatnicima vojarne u Slunju: 'Njihov ljudski i human pristup je nestvaran'

Svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u Slunju
Foto: Hrvoje Kostelac
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
28.05.2026.
u 08:42

Posebno je pohvalila časnike s kojima je njezina obitelj bila u kontaktu tijekom teških okolnosti

U posljednje vrijeme u javnosti su se pojavile brojne kritike i pritužbe vezane uz uvjete boravka i zdravstvenu skrb ročnika tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarni u Slunju. Dio roditelja javno je govorio o zdravstvenim problemima svojih sinova te izrazio nezadovoljstvo načinom postupanja prema ročnicima. No sada se oglasila i majka koja je željela podijeliti pozitivno iskustvo svoje obitelji s pripadnicima Hrvatske vojske u Slunju.

"Poštovani, javljam Vam se nakon što sam vidjela sve ove negativne vijesti o vojarni Slunj. Moram ovo napisati i želim da se objavi. Imamo smrtni slučaj u obitelji, sin mi je ročnik u Slunju", rekla je Jelena S. u poruci za Fiuman.hr. Posebno je pohvalila časnike s kojima je njezina obitelj bila u kontaktu tijekom teških okolnosti. "Sve pohvale i zahvale natporučnicima, satnicima, pogotovo satniku Brajkoviću želimo izraziti javno zbog pristupa nama kao obitelji ročniku. Njihov ljudski i human pristup, toplina i utjeha je nestvarna. Cijelom stručnom timu vječna zahvalnost", poručila je. 
Dan mladosti slavio se u Kumrovcu. Evo što je tamo radio Keleminec
Ključne riječi
temeljno vojno osposobljavanje ročnici vojni rok vojska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!