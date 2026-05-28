Lutali su Ličkim poljem i građanima radili štetu: Uhvaćeno šest konja, vlasnicima ide prekršajna prijava

Općina Fužine riješila je dugogodišnji problem slobodnog lutanja konja Ličkim poljem nedaleko od mjesta, te je uz pomoć veterinarske službe dosad uhvaćeno i zbrinuto šest konja, koji su mjesecima lutali tim područjem i činili štete, doznaje se od općinskih vlasti. Naime, svake godine na područje Fužina dolaze konji s područja susjednih gradova i općina, Bribira, Novog Vinodolskog, Ledenica i drugih u potrazi za ispašom, te lutaju bez nadzora i ozbiljna su opasnost za sigurnost prometa, poljoprivredne nasade, mještane i imovinu.

Iako se problem ponavljao dugi niz godina, do sada nisu poduzimane konkretne mjere vezane uz njihovo sustavno zbrinjavanje. Akcijom uz pomoć veterinarske službe napravljen je, kažu općinske vlasti, važan iskorak i postavljen temelj za trajno rješenje dugogodišnjeg problema. Ukoliko se konji bez nadzora ponovno nađu na njihovom području, nastavit će s akcijom hvatanja.

Zahvaljujući ugovoru s Veterinarskom stanicom Crikvenica, koja ima ugovorene usluge za zbrinjavanje velikih domaćih životinja u jedinom takvom skloništu u Trilju, kojeg ranijih godina nije bilo, stvoreni su uvjeti za konkretno i učinkovito djelovanje. Prema podacima, na području Fužina je tijekom akcije bilo 18 konja, šest ih je uhvaćeno, uspavano i odvezeno u sklonište u Trilju, dok su se ostali tijekom hvatanja razbježali i nisu više na njihovu području.

Budući da je nakoliko konja bilo čipirano, općina će protiv vlasnika podnijeti prekršajnu prijavu za nadoknadu troškova. Neodgovornim vlasnicima životinja poručili su da se puštanje konja, koji bez nadzora lutaju javnim površinama i prometnicama, više neće tolerirati te da će svaki budući slučaj biti evidentiran i rješavan u skladu sa zakonskim ovlastima i propisima.