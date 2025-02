Živio sam u polju narko-igala, nikad drogu nisam uzeo. U ljubavi sam nedostupan, a bez Splita ne mogu

Jedan je od najpoznatijih hrvatskih dogradonačelnika i jedna od najintrigantnijih figura na našoj političkoj sceni. Voljeli ga ili ne, 34-godišnjeg Bojana Ivoševića morate zapaziti jer osim što je mlad i glasan, on je neuvijen, talentiran je i očigledno uspješan u onome što radi. Iako i često na rubu skandala, iz njih je dosad izašao kao pobjednik i s čvrstim zaleđem gradonačelnika Splita Ivice Puljka, kojemu je prvi zamjenik. Govori o životu prije politike, djetinjstvu u splitskom Getu, udarcima koje je primao zbog prezimena koje dolazi s 'krive' strane granice i svemu što je naučio na tom putu.

U novoj epizodi Životnih priča tijekom dva sata razgovora novinarka Dea Redžić od Bojana je saznala dosad neispričane detalje iz njegove mladosti, ulasku u politiku i najvećim razočarenjima koja je doživio.

- Potječem iz obitelji nižeg srednjeg staleža koja je sklapala svoj kraj s krajem kako je najbolje znala. Već kao dijete u osnovnoj školi naučio sam što znači život na kartice i odgodu, kad moraš kupiti kruh, a račun je prazan. Obiteljski sam osjetio sve negativne posljedice tog kriznog razdoblja, a onda se pojavila ona legendarna rečenica da narod treba malo stegnuti remen. Imao sam u sebi taj bunt prema sustavu u kojem ljudi koji dobro žive poručuju onima koji sklapaju kraj s krajem da stegnu remen, umjesto da možda preuzmu dio odgovornosti za situaciju u kojoj se nalazimo, kazao je Ivošević.

Otvoreno je progovorio o maltretiranjima koja je prošao zbog srpskog prezimena, odnosu s roditeljima i poznatoj fotografiji na kojoj zagrljen s ocem Nikolom plače nakon pobjede u izbornoj noći.

- Imao sam problema u mladosti zbog svog prezimena koje nekome i dalje zvuči kao horor jer dolazi s krive strane granice. Ali zapravo moj otac je rođen u Somboru u Vojvodini, iako su njegovi roditelji iz Gorskog kotara ali su raseljeni nakon Drugog svjetskog rata. Istina je da su polovica moje obitelji etnički Srbi ali iz Hrvatske, dok je majčina strana vlaška, potječe iz blizine Zagvozda. Prošao sam kroz razne situacije zbog prezimena koje nosim, život me nije mazio, ali nismo kukali niti izigravali žrtve. Na neki način me to izgradilo kao osobu kakva sam danas. Ono što sam prošao do svoje 25. godine, silna maltretiranja i udarce, pripremilo me na sve što proživljavam danas. Što je prijetnja ili zastrašivanje nekome tko je prošao ono što smo prošli ja i moja obitelj? Obična kamilica, za mene je to smiješno. A nasmijan sam bio i kada sam bio mlađi, takav sam. Zato je ta izborna noć za mene i moga oca bila poput neke katarza ali i dokaz da sredina u kojoj živimo nije sve ono negativno što povremeno doživljavamo od pojedinih budala. Split je divan i topao grad koji cijeni čovjeka po djelima, a ne po boji kože, vjere, nacije. Danas kada se treba izjasniti odnosno opredijeliti za nacionalnost ja upisujem kosu crtu. Prije bih upisivao da sam Hrvat, pa su mi razne budaletine znale objašnjavati da nisam dovoljno veliki Hrvat. Eto, zato sam danas kosa crta i ne treba mi nikakav status, nacionalno sam neodređen. Kad mi pojedini političari to danas spočitavaju, to govori baš sve o njima.

Pričao je o političkim aktualnostima, svađama s novinarima, aferama, hrvatskoj političkoj sceni, odnosu sa Zoranom Milanovićem, HDZ-u domoljublju i nadolazećim izborima. Poseban dio u emisiji posvetio je svom Splitu i otkrio koje snove u budućnosti najviše želi ostvariti.