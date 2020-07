Živčan sam svaki ponedjeljak nakon izbora pa evo prijedloga Peovićki za otimačinu

Priznam da sam sam sebi već dosadan, ali svaki ponedjeljak nakon izbora već godinama me užasno sekira jedna stvar, a to je izlaznost na izborima. Ovaj put me ljuti još više jer četiri godine slušamo "najkorumpiranija Vlada", "najveće afere ikad", "najveća pljačka ikad", "na dnu smo EU", "svi nas prestižu u EU", a onda izađe nikad manje ljudi. Ako je zbilja tako strašno, zašto onda svi koji tako tvrde nisu izašli na izbore? U demokraciji postoji samo jedan način da se mijenjaju stvari, a to su izbori. Slušam, čitam i gledam da ljude brine korona, financijska kriza koja stiže, broj ljudi koji odlazi iz zemlje, a onda ne dođu taj jedini dan u četiri godine kada mogu reći kako bi te stvari trebalo riješiti. Pazite, u Srbiji je opozicija kao provodila nekakav bojkot izbora, za koji meni još uvijek nije jasno što su njime htjeli postići, da bi na kraju Hrvatska bez bojkota imala manju izlaznost! Pa kako je to moguće?

Jasno, ovakva izlaznost je uvijek i signal da su ljudi potpuno izgubili vjeru u političare, ali ovaj put su na izbor imali i one koji se nisu nikad uprljali u našoj političkoj kaljuži, imali su aktiviste, pjevače, gospodarstvenike i to sve od desna na lijevo. Ne možeš smisliti Davora Bernardića i živcira te Katarina Peović i njezini stavovi pa nemaš baš nikoga za izabrati među stotinama ljudi na listama? Andrej Plenković je donio Istanbulsku konvenciju, razočaran si ljudima koje je okupio Škoro i opet nisi našao nikoga na listi? Znam, nisi bio na izborima, pa nisi vidio kolika je bila plahta s imenima, ali vjeruj mi, bila je ogromna! Huuuuuge, rekao bi Trump. U sustavu gdje preferencijalnim glasom možeš baš osobi koja tebi najviše odgovara pomoći da uđe u Sabor, ti se odlučiš ostati doma i biti potpuni promatrač budućnosti koja je sve samo ne puna teških izazova?

53.10% — apstinenti #izbori2020

17.26% — HDZ

11.86% — Restart

05.19% — DP

03.43% — Most

03.32% — MOŽEMO

01.89% — SSIP/Pametno

01.31% — ŽZ

00.62% — HNS

00.48% — Reformisti — Srećko Matić (@srecko_matic) July 6, 2020

Kažu mi neki prijatelji koji nisu glasali da se nema za koga glasati dok god živimo u ovakvom sustavu i zašto da nekoga stave na saborsku plaću, ali meni nije jasno kako ne vide da će onda dobiti saborsku većinu koja će možda njima smanjiti plaću, oduzeti nešto u njihovom sektoru, opet zapostaviti nešto što je njima jako bitno? Drugi prijatelj kaže da ga smeta ovoliki PDV, pa to znači da je on primjerice trebao kazniti ovu Vladu jer nije smanjila PDV kako je obećala i glasati za nekoga tko garantira da će to ispuniti. Baš svatko može naći na ponudđenim listama nekoga tko obećava nešto što je njemu bitno.

Nakon svega najbolje je da Katarina Peović ako želi nekom oduzimati imovinu, da otima od onih koji nisu izašli na izbore. Osobno bih podržao bez problema kazne za one koji ne glasaju jer je to u najmanju ruku neodgovorno kao vožnja bez pojasa. Kažeš da možeš poginuti ako se ne vežeš pojasom? Možeš i poginuti ako Vlada ne čini dovoljno za sigurnost na cestama, možeš umrijeti dok čekaš na pregled u bolnici...

