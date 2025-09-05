Ima ona šala Woodyja Allena da je, kad muškarac otvara ženi vrata automobila, riječ ili o novom automobilu ili novoj ženi. Možda ga u Hanfi prepričavaju ovih dana. Jer tamo su aktualni i novi automobili i nove žene. Prije nekoliko dana kolege iz Forbesa iščeprkale su im nabavu automobila, skandaloznu u svakom pogledu. Luksuzni hibridni SUV-ovi i rijetki dobavljači koji bi mogli zadovoljiti uvjete natječaja: od ambijentalnog višebojnog osvjetljenja, minimalno četiri USB priključka u kabini i bežičnog punjenja mobitela do prtljažnika volumena 850 litara. Osim ako ne misle u kabini snimati kolor verziju "50 nijansi sive" i u prtljažniku voziti mrtvace, nejasno je zašto regulatoru trebaju ovakva vozila. Njih sedam. I ne, uopće nije problem u automobilima. Da regulatori obavljaju svoj posao, zaslužili bi i klasu više, ma i crveni tepih kroz grijanu garažu do koje bi ih vodio liftboy. I Žigman bi opravdao plaću od 6166 eura, veću od premijerove.
U slučaju da čelnik HNB-a Boris Vujčić ode kao zamjena Luisu de Guindosu, potpredsjedniku Izvršnog odbora ECB-a čiji mandat ističe u svibnju 2026., otvara se mjesto guvernera
