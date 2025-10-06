Zgrada na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu već godinama zjapi prazna. Kupio ju je suvlasnik Sofascorea

Zgrada na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola u Zagrebu već godinama zjapi prazna, a sada ju je kupio Zlatko Hrkać, izvršni direktor, suosnivač i suvlasnik tvrtke Sofa IT koja stoji iza popularne aplikacije Sofascore. Nekretninu je u lipnju kupio preko tvrtke F&D Re Vrbani, zajedno s Darijem Bošnjakom koji ima iskustva s nekretninama, piše Lider.

Hrkać je potvrdio da će u zgradi biti uredski i maloprodajni prostori. "U ovoj fazi još nemamo detaljnu odluku o tome tko će konkretno biti zakupci, ali generalna ideja jest revitalizirati objekt i učiniti ga korisnim za poslovnu zajednicu", kazao je za Lider, ne otkrivajući o kolikom se ulaganju radi.

Sjedište Sofascorea već je niz godina na Vrbanima, no Hrkać napominje da se radi o privatnoj investiciji, potpuno odvojenoj od poslovanja Sofascorea. Naime, trenutno ne planiraju preseljenje tvrtke u tu zgradu.

"Primarno sam i dalje potpuno fokusiran na daljnji razvoj Sofascorea. Ovo je prvenstveno privatna investicija u suradnji s partnerom koji ima znanje i iskustvo te je više rezultat dobrog partnerstva, nego osobne ambicije da ulazim u nekretninski biznis. Moj primarni fokus i dalje ostaje Sofascore", kaže.