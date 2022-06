Majka dijete liječila opasnom kemikalijom pa se zgrozila: 'Shvatila sam što radim i prestala'

Jedna je majka svoje dijete s autizmom liječila klor dioksidom, sredstvom za koje stručnjaci upozoravaju da je izbjeljivač. Majka, koja je htjela ostati anonimna, sada se kaje, a sve je radila po uputama žena koje se predstavljaju kao magistrice prirodne medicine.

- Svaki put kad mu špricnem tu dozu u usta ne osjećam se dobro. Ono smrdi gore od deterdženta. Njemu iz usta smrdi kao kad čistiš WC. Ali tako mora biti, to je dobro za njega. Pa izliječit će se… - navela je majka, prenosi Dnevnik.hr, a onda se dogodio prijeloman trenutak.

- Jedan dan sam tako mućkala taj klor i pošpricala me kapljica po crnim tajicama, a one su u sekundi izblijedile. Skužim da već neko vrijeme primjećujem da mi je sudoper sav izblijedio. I onda sam se zgrozila jer mi je prošlo kroz glavu da to moje dijete pije, tada sam shvatila što radim i prestala sam sa svime - istaknula je.

Prestanak liječenja djece s autizmom ovom metodom traže studenti i profesori s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta koji su pokrenuli peticiju.

- Cilj peticije je da posluži kao alat, dopis nadležnim institucijama kako bi se ogradili i zabranili primjenu CD protokola u svrhu liječenja autizma - kaže studentica Monika Kukavica. Naime, teorija tog protokola je vjerovanje da autizam uzrokuju paraziti u crijevu koje može ubiti klor dioksid.

Jedna od žena koje u Hrvatskoj zagovaraju tu metodu liječenja oglasila se putem Facebooka.

- Da sam trebala biti u zatvoru, bila bi odavno - istaknula je te poručila studentima da nastave učiti.

Dr. med. Edgar Glavaš, specijalist pedijatar, navodi da je riječ o otrovnoj kemikaliji od koje su zabilježeni i smrtni slučajevi.

- Ako netko misli da MMS nije industrijski izbjeljivač neka neka samo malo to pošprica po omiljenoj odjeći pa će se vrlo brzo uvjeriti da je industrijski izbjeljivač - istaknuo je.

Upotreba klor-dioksida u Hrvatskoj nije zakonski zabranjena, a HALMED potvrđuje njegovu štetnost.

- Primjena ovih proizvoda može nanijeti ozbiljne posljedice za zdravlje ljudi. To može uključivati primjerice mučninu, dugotrajno povraćanje, po život opasan niski krvi tlak koji je uzrokovan dehidracijom. Uz to su prijavljene hospitalizacije - tvrdi Ivana Šipić Gavrilović, glasnogovornica HALMED-a.