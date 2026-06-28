Korak naprijed, dva unazad – ovako bi se, u nekoliko šturih riječi, mogli definirati odnosi Hrvatske i Crne Gore, posljednjih godina opterećeni nizom otvorenih pitanja. Najnoviji kamen spoticanja pristiže vezano za dodjelu tamošnje prestižne, Trinaestojulske nagrade. U žiriju za dodjelu, naime, našlo se i ime Novice Đurića, čiji odabir ne kompromitira samo ovo, najveće državno priznanje Crne Gore, već dodatno produbljuje jaz između dviju susjednih zemalja. Riječ je, naime, o pjesniku, piscu i novinaru koji je početkom 90-ih, kao glavni i odgovorni urednik lista "Pokret", aktivno sudjelovao u širenju ratne propagande tijekom agresije na Dubrovnik. Naslovna stranica iz listopada 1991. prikazuje razaranja u okolici hrvatskog bisera i vojnike pod jugoslavenskom zastavom uz natpise poput "Crnogorci na ratištu – dostojni potomci slavnih predaka". Od novijih dodataka biografiji Novice Đurića treba izdvojiti i prošlogodišnju počast koja mu je dana u Beogradu gdje je, u ulozi dopisnika "Politike" iz Podgorice, odlikovan zlatnom medaljom za izuzetne zasluge u očuvanju srpskog jezika i kulture, iz ruke predsjednika Aleksandra Vučića.
U žiri prestižne državne nagrade Crnogorci su izabrali Novicu Đurića, ratnog huškača na Dubrovnik 90-ih
Komentara 3
Sigurno će biti komšija.
koji smo mi jad, pa oni su se opredijelili devedesetih, sve drugo je bacanje prašine u oči ...
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