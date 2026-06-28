Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Domaćin Kanada protiv Južne Afrike otvara nokaut-fazu Svjetskog prvenstva
28.06.2026. u 19:30

U žiri prestižne državne nagrade Crnogorci su izabrali Novicu Đurića, ratnog huškača na Dubrovnik 90-ih

Korak naprijed, dva unazad – ovako bi se, u nekoliko šturih riječi, mogli definirati odnosi Hrvatske i Crne Gore, posljednjih godina opterećeni nizom otvorenih pitanja. Najnoviji kamen spoticanja pristiže vezano za dodjelu tamošnje prestižne, Trinaestojulske nagrade. U žiriju za dodjelu, naime, našlo se i ime Novice Đurića, čiji odabir ne kompromitira samo ovo, najveće državno priznanje Crne Gore, već dodatno produbljuje jaz između dviju susjednih zemalja. Riječ je, naime, o pjesniku, piscu i novinaru koji je početkom 90-ih, kao glavni i odgovorni urednik lista "Pokret", aktivno sudjelovao u širenju ratne propagande tijekom agresije na Dubrovnik. Naslovna stranica iz listopada 1991. prikazuje razaranja u okolici hrvatskog bisera i vojnike pod jugoslavenskom zastavom uz natpise poput "Crnogorci na ratištu – dostojni potomci slavnih predaka". Od novijih dodataka biografiji Novice Đurića treba izdvojiti i prošlogodišnju počast koja mu je dana u Beogradu gdje je, u ulozi dopisnika "Politike" iz Podgorice, odlikovan zlatnom medaljom za izuzetne zasluge u očuvanju srpskog jezika i kulture, iz ruke predsjednika Aleksandra Vučića.

Ključne riječi
nagrada Podgorica žiri Novica Đurić Crna Gora

Komentara 3

Pogledaj Sve
KR
krvavibravar1
21:54 28.06.2026.

jedan mali dio je za dobrosusjedske odnose ostali za komšiluk...

DA
DarthVader
20:58 28.06.2026.

Sigurno će biti komšija.

HO
HOP
19:42 28.06.2026.

koji smo mi jad, pa oni su se opredijelili devedesetih, sve drugo je bacanje prašine u oči ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!