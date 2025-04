Žena koja je predvidjela teror 11. rujna i atentat na JFK-a imala je jezivo upozorenje za 2025.: 'Veliki rat trajat će 12 godina....'

Američka vidovnjakinja koja je predvidjela teroristički napad na Ameriku 11. rujna i atentat na američkog predsjednika Johna F. Kennedyja imala je jezivo upozorenje za 2025. godinu. Jeane Dixon rođena je 1904. u Medfordu u američkoj saveznoj državi Wisconsin, u svoje je doba postala jedna od najpoznatijih američkih vidovnjakinja nakon što su se neka od njezinih predviđanja pokazala jezivo točnima, piše Daily Mail. Isprva je pisala horoskope koji su objavljivani u novinama i časopisima diljem SAD-a, a zatim je počela predviđati tvrdeći da pritom koristi kristalnu kuglu.

Astrologinja je potom postala poznata po svojim proročanstvima o velikim političkim događajima te je napisala sedam bestselera, uključujući autobiografiju punu predviđanja za buduće godine. U svom memoaru iz 1971., "Dar proročanstva: Fenomenalna Jeane Dixon", otkrila je da će se u bliskoj budućnosti dogoditi teroristički napad na neboder u New Yorku, što mnogi povezuju s terorističkim apadima 11. rujna 2001. godine. No njezina predviđanja protezala su se daleko u budućnost, s nekim usmjerenim i na 2025. godinu.

U svojoj knjizi iz 1969., "Moj život i proročanstva", Jeane je predvidjela da će između 2025. i 2037. izbiti rat između Kine i Rusije. Napisala je: "Godine 2025. Crvena Kina će doseći gospodarsku i političku stabilnost dovoljnu da krene naprijed i postane Veliki Osvajač." Nadalje je pisala: "Te godine, Crvena Kina će krenuti na Rusiju, osvojiti velik dio sjevernog područja SSSR-a i neće stati dok ne stigne do Finske, Norveške, Švedske i Danske, zaustavivši se na njemačkoj granici. Neće napasti zapadnu Europu, ali do tada će Rusija proširiti svoj izravni utjecaj. Više neće biti ograničen na zemlje istočne Europe, već će uključivati Libiju, Etiopiju, Iran i velik dio Afrike. Ovaj rat osvajanja trajat će od 2025. do 2037." No, posljednjih smo godina više vidjeli partnerske odnose Kine i Rusije, te rat u Ukrajini koji je pokrenula Rusija i koji još uvijek traje...

Njezino predviđanje atentata na Johna F. Kennedyja pokrenulo je njezin put do slave i van astroloških krugova. U izdanju časopisa Parade iz svibnja 1956. napisala je da će predsjedničke izbore 1960. osvojiti demokrat koji će "biti ubijen ili umrijeti tijekom mandata". Kennedy je pobijedio na izborima 1960. za demokrate, a ubijen je 22. studenoga 1963. Osumnjičeni Lee Harvey Oswald uhićen je otprilike sat vremena nakon atentata zbog ubojstva policajca iz Dallasa J. Tippita. Oswald je ustrijelio Tippita revolverom nakon što ga je policajac zaustavio na ulici, a kasnije je uhićen dok se skrivao u kinu. Isprva je optužen za Tippitovo ubojstvo, a kasnije i za atentat na Kennedyja. Dva dana kasnije, dok su ga pratili do automobila za prijevoz iz sjedišta policije u Dallasu u okružni zatvor, Oswalda je ubio Jack Ruby, lokalni vlasnik noćnog kluba povezan s kriminalnim podzemljem.

Američki i britanski mediji pisali su da je Jeane također predvidjela da će Richard Nixon postati predsjednik SAD-a 1968., ali da neće završiti mandat. Nixon je postao 37. predsjednik Sjedinjenih Država, a njegova prva inauguracija bila je 20. siječnja 1969. Međutim, njegovo predsjedništvo završilo je ostavkom 9. kolovoza 1974., suočen s gotovo sigurnim opozivom i uklanjanjem s dužnosti, što je jedini takav slučaj u povijesti SAD-a, nakon skandala Watergate. Nixon je bio toliko očaran Jeanom da ju je nekoliko puta pozvao u Ovalni ured kako bi čuo više njezinih predviđanja.

Razgovarala je s njim o viziji terorističkog napada 1972. Ubrzo nakon toga stvarno se dogodio teroristički napad poznat kao Münchenski masakr tijekom Ljetnih olimpijskih igara 1972. u Münchenu. Tada se osam članova palestinske militantne skupine Crni rujan infiltriralo u Olimpijsko selo, ubivši dva izraelska sportaša i uzelo devet drugih kao taoce. Nixon je bio toliko impresioniran njezinom predviđanjem da je Jeane pripisana zasluga za osnivanje protuterorističkog odbora.

U drugim slučajevima predvidjela je veliku pomorsku katastrofu 1989., što je bila godina izlijevanja nafte iz tankera Exxon Valdez. Tanker Exxon Valdez nasukao se na greben Bligh u zaljevu Prince William, Aljaska, izlivši oko 11 milijuna galona sirove nafte. Izlijevanje je imalo značajan ekološki, gospodarski i društveni utjecaj, posebice na divlje životinje i lokalne zajednice regije. Godine 1977. Oprah Winfrey upoznala je vidovnjakinju, a navodno joj je Jeane rekla da će imati veliku karijeru i milijune obožavatelja. Winfreyina slava naglo je porasla nakon što je njezin talk show, The Oprah Winfrey Show, dobio nacionalnu publiku 1986.

Jeane je kasnije inzistirala da su sve njezine vizije dolazile od Boga, što joj je donijelo mnogo obožavatelja iz vjerskih zajednica. Međutim, nisu sva njezina predviđanja bila točna – primjerice, vjerovala je da će Rusija pobijediti SAD u utrci za prvim čovjekom na Mjesecu. Iako je Sovjetski Savez prvi spustio svemirsku letjelicu na Mjesec, sa sondom Luna 9 1966., prvi čovjek koji je hodao Mjesecom bio je Amerikanac Neil Armstrong, 20. srpnja 1969., tijekom misije Apollo 11.

Također je pogriješila u cijelom nizu drugih predviđanja. Tako je najavljivala da će Treći svjetski rat izbiti 1958., da će lijek za rak biti pronađen 1967., da će se dogoditi drugi holokaust 1980-ih te da će Rim ponovno postati najveće carstvo na svijetu. Također je tvrdila da će svijet završiti 2020. kada će izbiti "rat Armagedona" i uništiti planetu. Međutim, možda se odnosila na pandemiju Covid-19, koja je izbila 2020., a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, tijekom pandemije koronavirusa preminulo je preko 3,4 milijuna ljudi.

