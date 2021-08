Zemlja će se za 1,5 stupnjeva zagrijati do 2040.: 'Ovo je crveni alarm za čovječanstvo'

Zemlja će se zagrijati za 1,5 Celzijevih stupnjeva već do 2040., desetljeće prije nego što se to očekivalo, zabrinjavajući je zaključak UN-ova izvješća o klimatskim promjenama.

Znanstvenici su predviđali da će do zagrijavanja Zemlje od 1,5 stupnjeva doći između 2030. i 2052., no sada su uvjereni da će se to dogoditi do 2040.

U dosad najvećem svjetskom izvješću o klimatskim promjenama navodi se da je "nedvojbeno da je ljudski utjecaj zagrijao atmosferu, oceane i kopno", piše Daily Mail. A dokaz tome su rekordne temperature, požari i poplave koje su pogodile zemlje diljem svijeta.

Požari trenutačno bijesne u Grčkoj i Turskoj, a prošlog mjeseca Europa je doživjela najveću poplavu u posljednjih nekoliko desetljeća koja je odnijela 180 života u Njemačkoj, Belgiji, Luksemburgu, Švicarskoj i Nizozemskoj.

S druge strane, veliki val vrućine ubio je stotine ljudi diljem zapadne obale SAD-a i Kanade, a najmanje 300 ljudi poginulo je u poplavama koje su zahvatile tu regiju krajem srpnja.

Izvješće je objavilo Međuvladino povjerenstvo za klimatske promjene (IPCC). Upozoravaju kako razina mora raste u polarnim regijama zbog zagrijavanja, zbog čega bi mnoga obalna područja i otoci mogli potpuno nestati pod vodom.

Predviđa se kako će Arktik vjerojatno biti bez leda barem jednom u rujnu prije 2050. godine.

– Današnje izvješće Radne skupine 1 IPCC-a crveni je alarm za čovječanstvo. Ako sada udružimo snage, možemo spriječiti klimatsku katastrofu. No, kako današnje izvješće jasno pokazuje, nema vremena za odgađanje ni mjesta za izgovore. Računam na čelnike vlada i sve zainteresirane strane da osiguraju uspjeh COP26 – rekao je glavni tajnik UN-a António Guterres, piše BBC.

Christiana Figueres, voditeljica UN-ova sporazuma koji je omogućio Pariški sporazum kaže pak kako su utjecaji klimatskih promjena mnogo rašireniji od onoga što se mislilo.

– Ovo više nisu klimatske promjene, ovo je klimatski kaos. Izvještaj nam daje znanstveno shvaćanje koje podupire klimatski kaos koji svakodnevno promatramo – rekla je.

VIDEO Poplave u Njemačkoj i Nizozemskoj