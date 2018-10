Željko Sačić dao neopozivu ostavku: 'Okrenuli ste leđa žrtvi'

Željko Sačić, jedan od članova Hrvatskog generalskog zbora (HGZ), dao je neopozivu ostavku na mjesto u Upravnom odboru te udruge, prenose 24sata.

- Ne mogu tako, nema ovo smisla, dajem neopozivu ostavku na mjesto u Upravnom odboru HGZ-a. Okrenuli ste leđa hrvatskoj žrtvi, napisao je Sačić na svom Facebook profilu.

- Mi smo u utorak imali sastanak Upravnog odbora i ja sam anticipirao da bi se moglo dogoditi da premijer pozove na 'raport' Miljavca da zatraži od njega lojalnost i potporu u pogledu solidariziranja s njegovom odlukom da se ne podrži prosvjed u Vukovaru. Upozorio sam sve članove da to ne prihvate, navodeći da ćemo si zbog toga stvoriti probleme i povećati jaz između generala i branitelja, kazao sam da smatram da trebamo donijeti razumnu odluku da podržimo prosvjed za procesuiranje ratnih zločina. To sam i argumentirao rekavši da mislim da premijeru treba reći da je pogriješio, da nije pokazao političku mudrost, da je to mogao iskoristiti za svoju političku opciju - rekao je Sačić za N1.

Ostavku je dao dan nakon što je čelnik HGZ-a Pavao Miljavac rekao kako je stav HGZ-a da neće ići na prosvjed u Vukovar, ali da pojedinačno, tko od članova HGZ-a to želi, može otići.

- Smatramo da institucije koje rade na istraživanju ratnih zločina i progonu, trebaju ubrzati to istraživanje i odraditi svoj posao, ali smatramo da na ovaj način nije baš produktivno da se s takvim skupom alarmira cijela braniteljska populacija i stav je Generalnoga zbora da neće ići na prosvjede, ali pojedinačno tko želi može otići dolje, rekao je jučer Miljavac.