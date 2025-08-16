Naši Portali
REAKCIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Zelenski nakon sastanka Trumpa i Putina: 'Rusija će sad napadati još žešće'

Visite de travail du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
16.08.2025.
u 16:43

Na temelju političke i diplomatske situacije oko Ukrajine i poznavajući rusku izdaju, predviđamo da bi ruska vojska u nadolazećim danima mogla pokušati pojačati pritisak i udare na ukrajinske položaje kako bi stvorila povoljnije političke okolnosti za razgovore s globalnim akterima – poručio je u objavi na X-u ukrajinski predsjednik

Predsjednik SAD-a Donald Trump te čelnik Rusije Vladimir Putin jučer su se sastali kako bi razgovarali o sukobu u Ukrajini. Kratka zajednička konferencija za medije u petak je obilovala izrazima poštovanja i pozivima na poboljšanje odnosa, no ne i konkretnim prijedlozima kako zaustaviti rat u Ukrajini. 

Ujedinjene Američke Države su u subotu Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu. "Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina", istaknuo je izvor. Više o tome možete pročitati ovdje i ovdje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na tu se temu osvrnuo prilikom objave na društvenoj mreži X, te je izrazio strahove da će Rusija nakon ovakvog sastanka samo još više napadati.  –  Na temelju političke i diplomatske situacije oko Ukrajine i poznavajući rusku izdaju, predviđamo da bi ruska vojska u nadolazećim danima mogla pokušati pojačati pritisak i udare na ukrajinske položaje kako bi stvorila povoljnije političke okolnosti za razgovore s globalnim akterima – poručio je u objavi u kojoj je, među ostalim, podijelio najnovije informacije o stanju na ukrajinskim bojišnicama. 

– Dokumentiramo kretanje i pripreme ruskih trupa. Naravno, ako bude potrebno, suprotstavit ćemo se asimetrično. Zamolio sam vrhovnog zapovjednika da razgovara s borbenim zapovjednicima. Ukrajini su potrebni jaki položaji i zaista opipljiv otpor neprijatelju. Zahvaljujem svakom našem vojniku, naredniku i časniku koji izvršava borbene misije i uništava okupatore na način koji je potreban za povjerenje Ukrajine – poručio je predsjednik Zelenski. 

Prema članku 5 NATO-a, podsjetimo, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO. "Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenski na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

Visite de travail du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne
1/102
GH
Ghollum
16:52 16.08.2025.

Ispravan zaključak. Sada Putin neopterećeno može nastaviti s razaranjima jer je kupio od naivnog Trumpa nekoliko mjeseci bez sankcija.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
16:51 16.08.2025.

Zeleni, vjerovao si onom izgubljenom bidenu, englezima i EU komisiji. sada neka te ti isti brane jer očito ameri imaju primarni cilj spasiti svoju država na račun svih drugih, pa i ukrajine. jel to fer nije...ali tako englezi igraju već stoljećima.

Avatar BravarBroz
BravarBroz
17:22 16.08.2025.

Dok ne potpišeš kapitulaciju tragični razbojniče.

