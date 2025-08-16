Zelenski nakon sastanka Trumpa i Putina: 'Rusija će sad napadati još žešće'

Predsjednik SAD-a Donald Trump te čelnik Rusije Vladimir Putin jučer su se sastali kako bi razgovarali o sukobu u Ukrajini. Kratka zajednička konferencija za medije u petak je obilovala izrazima poštovanja i pozivima na poboljšanje odnosa, no ne i konkretnim prijedlozima kako zaustaviti rat u Ukrajini.

Ujedinjene Američke Države su u subotu Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu. "Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina", istaknuo je izvor. Više o tome možete pročitati ovdje i ovdje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na tu se temu osvrnuo prilikom objave na društvenoj mreži X, te je izrazio strahove da će Rusija nakon ovakvog sastanka samo još više napadati. – Na temelju političke i diplomatske situacije oko Ukrajine i poznavajući rusku izdaju, predviđamo da bi ruska vojska u nadolazećim danima mogla pokušati pojačati pritisak i udare na ukrajinske položaje kako bi stvorila povoljnije političke okolnosti za razgovore s globalnim akterima – poručio je u objavi u kojoj je, među ostalim, podijelio najnovije informacije o stanju na ukrajinskim bojišnicama.

I received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. The front, the defense of positions, and up-to-date information on the intentions and movements of the Russian army. We are defending our positions along the entire front line, and for the second day in a row, we have… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

– Dokumentiramo kretanje i pripreme ruskih trupa. Naravno, ako bude potrebno, suprotstavit ćemo se asimetrično. Zamolio sam vrhovnog zapovjednika da razgovara s borbenim zapovjednicima. Ukrajini su potrebni jaki položaji i zaista opipljiv otpor neprijatelju. Zahvaljujem svakom našem vojniku, naredniku i časniku koji izvršava borbene misije i uništava okupatore na način koji je potreban za povjerenje Ukrajine – poručio je predsjednik Zelenski.

Prema članku 5 NATO-a, podsjetimo, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO. "Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenski na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.