Zelenski: Nakon rata sam spreman odstupiti s dužnosti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je spreman povući se s funkcije nakon završetka rata te da ne planira ostati na vlasti u mirnodopskim okolnostima. U intervjuu za Axios, koji prenosi Kyiv Post, istaknuo je da mu je primarni cilj završiti rat, a ne ponovno se kandidirati.

Najavio je i kako će, u slučaju postizanja primirja, od parlamenta zatražiti organizaciju izbora, unatoč tome što Ustav Ukrajine zabranjuje izbore tijekom ratnog stanja. Zelenski smatra da bi prekid vatre mogao osigurati uvjete za glasanje: „Tijekom prekida vatre, mislim da sigurnost može omogućiti održavanje izbora. To je moguće.“

Na pitanje je li njegov posao gotov okončanjem rata, odgovorio je potvrdno i dodao da bi građani mogli poželjeti „novog vođu s novim mandatom“ koji bi donio ključne odluke za trajni mir. Otkrio je i da je o toj mogućnosti razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom tijekom boravka u New Yorku.

Zelenski je izabran 2019. godine, a njegov bi mandat u redovnim okolnostima završio u svibnju 2024., no rat je odgodio izbore. Njegova popularnost je u prvim mjesecima ruske invazije narasla na gotovo 90 posto, a i dalje ostaje iznad 60 posto, unatoč kritikama i ljetnim prosvjedima zbog pokušaja slabljenja antikorupcijskih institucija.

Ukrajinski dužnosnici, među njima i čelnik stranke Sluga naroda David Arakhamia, ranije su jasno naglašavali da se izbori neće održati dok traje ratno stanje. Isto je potvrdio i zamjenik šefa Središnjeg izbornog povjerenstva Serhiy Dubovyk, naglasivši da će nakon rata biti potrebno prijelazno razdoblje kako bi se obnovila infrastruktura i prilagodio izborni proces. Prema zakonodavnom okviru, parlamentarni izbori trebali bi se održati 60 dana nakon završetka ratnog stanja, a predsjednički u roku od 90 dana. Međutim, i vlast i oporba slažu se da su ti rokovi prekratki i nerealni u uvjetima masovnog raseljavanja i razaranja.