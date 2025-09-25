Ruska smrtonosna taktika za zaobilaženje ukrajinske obrane: Vojnici se guše, sami ubijaju i umiru u panici

Nedavni ruski napad na grad Kupjansk ponovno je u središte pozornosti stavio rijetku, ali često vrlo učinkovitu taktiku korištenja podzemnih cijevi za prodiranje kroz ukrajinske obrambene linije. Prema izvješćima, ruske jedinice koje su pokušavale prijeći rijeku Oskil koristile su plinovod, a vojnici su se kretali pomoću posebno dizajniranih klupa s kotačima i električnih skutera. Navodno su stigli do obližnjeg sela Radkivka "bez ozbiljnih gubitaka" prije nego što su se raspršili prema Kupjansku. Glavni stožer Ukrajine potvrdio je operaciju, ali je umanjio njezin uspjeh, navodeći da je izlaz iz cjevovoda pod kontrolom ukrajinskih branitelja i da ne vodi izravno u grad. Ukrajinski zapovjednik Jurij Fedorenko izjavio je za Radio Slobodna Europa da su ukrajinske snage poplavile cjevovod kako bi blokirale manevar, čime je on sada neprohodan.

Međutim, ova taktika nosi i ogroman trošak za moskovske snage, što potvrđuje i snimka koju je objavio neovisni ruski medij Astra. Na njoj ruski vojnik, kasnije identificiran kao Igor Garus iz Sankt Peterburga, opisuje potpuni kaos unutar cijevi u ruskoj Kurskoj oblasti. Tvrdio je da su se "deseci vojnika ugušili, počinili samoubojstvo ili umrli u panici i deliriju". U potresnom svjedočanstvu Garus navodi: "Ljudi su tamo ludjeli. Jedan se upucao. Jedan je uperio strojnicu u sebe. Drugi si je razbio glavu." Serhij Bratčuk, glasnogovornik Južne divizije ukrajinske obrambene vojske, izjavio je za Kyiv Independent da sami Rusi ove akcije nazivaju "smrtonosnim napadima", ali i dalje prihvaćaju njihovu cijenu. "Ovo je sada prihvaćena taktika za Rusiju i oni je koriste", zaključio je Bratčuk.

Ukraine: Russian soldiers trying to sneak into Kupiansk through a defunct gas pipeline in Kharkiv region.



Ukrainian surveillance drones observed them exit the pipeline... and this video somehow became public. pic.twitter.com/wGrCAvxq9i — Igor Sushko (@igorsushko) September 13, 2025

Korištenje podzemnih prolaza u ratovanju staro je stoljećima, od kopanja tunela ispod neprijateljskih rovova u Prvom svjetskom ratu do golemog sustava tunela Cu Chi koji je Viet Cong koristio u Vijetnamskom ratu. Rusija je prilagodila ovu metodu modernom bojištu, koristeći rashodovane plinovode kako bi zaobišla prijetnje bespilotnih letjelica, topništva i drugih sustava za napad. Umirovljeni ukrajinski časnik i obrambeni stručnjak Viktor Kevljuk objašnjava da cilj nije neka posebna taktika, već jednostavno način da se sigurno stigne na željenu lokaciju. "Da tamo postoji podzemna željeznica, neprijatelj bi se kretao njome. Ako netko može premjestiti potrebne resurse od točke A do točke B, tada bi se svaka metoda koja to postiže trebala smatrati učinkovitom", rekao je Kevljuk, ističući da je glavni faktor uspjeha iznenađenje i neočekivano djelovanje u pozadini ukrajinskih snaga.

Prvi značajan slučaj zabilježen je u siječnju 2024. tijekom bitaka za Avdiivku u Donjeckoj oblasti. Ruske trupe otkrile su dugi dio napuštenog podzemnog cjevovoda i iskoristile ga za infiltraciju na utvrđeni ukrajinski položaj. Nakon tjedana priprema, proputovali su više od dva kilometra pod zemljom, izronivši iza ukrajinskih linija i uspjevši zauzeti dio utvrđenog područja. "Ova se taktika, nažalost, dokazala tijekom bitaka oko Avdiivke", potvrdio je Bratčuk. Analitičari, kako prenosi Bloomberg, sugeriraju da bi ova prilagodba mogla postati veći dio ruske ratne strategije, s obzirom na gustu mrežu plinovoda iz sovjetskog doba diljem Ukrajine, što istovremeno naglašava sve veće poteškoće Moskve u održavanju konvencionalnih napredovanja na bojištu.

Rusija je oživjela taktiku u proljeće 2025. tijekom svoje protuofenzive u Kurskoj oblasti, nakon što su ukrajinske snage u kolovozu 2024. zauzele oko 1300 četvornih kilometara teritorija. U gradu Sudža, manje od 10 kilometara od ukrajinske granice, ruski vojnici kretali su se kroz rashodovani plinovod Urengoj-Pomari-Užgorod u dužini od 12 do 15 kilometara. Prema riječima načelnika ruskog Glavnog stožera Valerija Gerasimova, u operaciji je sudjelovalo više od 600 vojnika. Proveli su četiri dana unutar cijevi prije nego što su pokrenuli napad kojim je Moskva tvrdila da je osigurala nekoliko sela. Međutim, cijena je bila zastrašujuća. Ruska propagandistica i ratna blogerica Anastasija Kaševarova izjavila je da su "svi koji su bili u tunelu pretrpjeli oštećenje pluća. Borci su se gušili. Neki su već bili mrtvi."

Bratčuk je naglasio ozbiljne zdravstvene rizike čak i u rashodovanim cjevovodima, ističući da mnogi vojnici razviju neizlječive kronične bolesti, postanu invalidi ili umru. "Viši ruski časnici nikada nisu visoko cijenili život vojnika – slanje stotina boraca u takve uvjete za njih nije teško", rekao je, potvrđujući dugogodišnju percepciju o ruskom vojnom vodstvu. Iako je ukrajinski Glavni stožer potvrdio pokušaj korištenja cjevovoda, tvrdili su da su njihove snage identificirale grupe i nanijele im teške gubitke bespilotnim letjelicama i topništvom.

On the Kupiansk axis, Ukrainian forces reportedly lined the inside of a pipeline with barbed wire to prevent Russian troops from using it for movement or infiltration. pic.twitter.com/nFziAccYSF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2025

Stručnjaci se slažu da Ukrajina mora razviti sustavnu obranu protiv takvih taktika. Najbrži odgovori su dizanje cijevi u zrak ili njihovo poplavljivanje, kao što je učinjeno kod Kupjanska. Međutim, Bratčuk smatra da bi učinkovitiji bio koordinirani rad s lokalnim vlastima i stručnjacima koji razumiju sustave cijevi, kanalizacije i plina. Jedan od velikih izazova je mapiranje mreže podzemnih cjevovoda jer je sustav projektiran i izgrađen u sovjetsko doba, a velik dio te dokumentacije ostao je u Rusiji. "Imamo problema s mapiranjem ove mreže", priznao je.

Kao jednu od protumjera, ukrajinske snage koriste i punjenje tunela bodljikavom žicom. Ivan Stupak, vladin savjetnik koji je služio u Službi sigurnosti Ukrajine (SBU), objasnio je da se ne radi o običnoj žici, već o izuzetno oštroj modernoj verziji. "Postoje fotografije na internetu Rusa koji se pokušavaju uvući u te cijevi. Ukrajinci su ih napunili s puno bodljikave žice... Ako se u nju zapetljate, gotovo je nemoguće izvući se sam", rekao je za Radio NV. Kevljuk dodaje da je najjednostavniji odgovor držati izlaze iz cjevovoda pod vatrenom kontrolom, dok je složeniji pristup rušenje dijela cijevi blizu ulaza. Njegov konačni zaključak je jasan: "Ako organizirate obranu, temeljito proučite teren i inženjerske mreže u svom području odgovornosti."