VIDEO Trump se okomio na novinara u avionu: 'Izdajnički izvještavate. Vi ste najgori'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je napao novinara New York Timesa Davida Sangera za "izdajničko medijsko izvještavanje". Kako prenosi The Hill, Trump je novinaru, na letu Air Force One pri povratku iz Pekinga, poručio kako je potpuno porazio Iran, ali da "tipovi poput tebe pišu lažne vijesti". Trump je Sangera nazvao i "lažnim tipom". "Zapravo mislim da je ono što pišeš pomalo izdajničko“, dodao je predsjednik, označivši Times i CNN "najgorima“.

Kritika je uslijedila nakon što je Sanger pritiskao Trumpa oko intenzivne vojne kampanje SAD-a protiv Irana, ističući da ona nije donijela političke promjene u zemlji, što je bio jedan od ključnih predsjednikovih navedenih ciljeva na početku rata. Iran je također zadržao svoj obogaćeni nuklearni materijal te, od početka napada, kontrolira Hormuški tjesnac, blokirajući značajan pomorski put. U međuvremenu, Trump je više puta slao proturječne poruke o tome je li SAD uspio u svojim ciljevima, unatoč tome što Pentagon ustraje da su zajednički američko-izraelski napadi razorili Teheranovu vojsku i značajno unazadili dijelove iranskog nuklearnog programa.

Danas je ponovno ponovio da su SAD "uništile“ iransku mornaricu, zrakoplovstvo, protuzračne sustave, radar i "sve njihove vođe“, te da je eliminirano 85 posto sposobnosti proizvodnje projektila. Međutim, Sanger je ranije ovog mjeseca izvijestio da je, iako je iranski ajatolah "očito otišao“, Teheranova nuklearna zaliha ostala netaknuta te da se strane nisu približile nikakvom sporazumu o tom pitanju. Također je naveo procjene američkih obavještajnih službi prema kojima je više od polovice iranskih projektila i lansera preživjelo američke i izraelske napade.

Trump je optužio novine i Sangera da pokušavaju prikazati kako Iran "dobro prolazi“ te je dugogodišnjem novinaru rekao da bi se trebao "stidjeti“. Predsjednik, ministar obrane Pete Hegseth i drugi visoki dužnosnici administracije više puta su se žalili na medijsko pokrivanje sukoba, koji u subotu ulazi u 12. tjedan.

U ožujku je predsjednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Carr zaprijetio oduzimanjem emiterskih licenci mrežama za koje je tvrdio da "šire prijevare i izobličene vijesti“, upozorenje koje je brzo kritizirala senatorica Elizabeth Warren rekavši da je to "ravno iz autoritarnog priručnika“.