Nova snimka Putinovog nepobjedivog oružja: Što je zapravo ruski sustav Avangard?

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako Rusija u upotrebu uvela još jedan oružani sustav Avangard, a podijelili su i snimku hipersoničnog kliznog vozila koje može nositi nuklearno oružje i koje je spremno za borbu. Raspoređen je u regiji Orenburg na južnom Uralu. U izvještaju se navodi da je sustav opremljen interkontinentalnim balističkim raketama za čije instaliranje je bilo potrebno nekoliko sati.

No, što je zapravo sustav Avangard? Bio je jedan od nekoliko naprednih oružanih sustava koje je najavio ruski predsjednik Vladimir Putin u ožujku 2018. godine. Ruski dužnosnici su priopćli da oružje može letjeti 27 puta brže od zvuka i da ga je nemoguće presresti, piše Al Jazeera Balkans.

The second regiment with the Avangard missile system going on combat duty in the Yasnensky formation. The Avangard is a complex with a hypersonic block, which will effectively expand the combat capabilities of a missile forces’ group. pic.twitter.com/44WmHed44R