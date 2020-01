Zekanović: Zašto bi se ikoga novčano nagrađivalo zato što je određene spolne orijentacije?

Saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović zatražio je danas od nadležnih sa splitskog sveučilišta (rektora), ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak te premijera Andreja Plenkvića da se očituju o natječaju za Erasmus+, i to zbog stavke o tome da pripadnici LGBT populacije mogu tražiti dodatnu novčanu pomoć.

- Ovo je za rubriku "vjerovali ili ne". Zato od čelništa splitskog sveučilišta, ministrice i premijera tražim da se očituju je li zaista moguće da se objavljuju takvi natječaji, odnosno da netko proračunskim novcem nagrađuje nekoga za seksualnu orijentaciju. U tom loše sročenom natječaju ima stavka "vjerovali ili ne", uz studente u nepovoljnom položaju, raznih kategorija, novac se daje i studentima LGBT orijentacije, a jedini dokaz za dodatan novac samo je vlastita izjava. Zašto bi se ikoga nagrađivalo zato što je određene spolne orijentacije? Kako se ovo dogodilo? Skandalozno je da se favorizira jedna skupina građana i da se za ovako nešto nelogično troši javni proračunski novac. Pa je li moguće da se objavljuju ovakvi natječaji prema kojim se proračunskim novcem finacira ili pokušava nagraditi nečija spolna orijentacija - kazao je Zekanović na konferenciji za medije u Saboru navevši da se radi o 200 eura neto mjesečno.

Dodao je kako je navedeni natječaj rezultat premijerove i politike ministrice Divjak.

- Ovdje se radi o interpretativnoj izjavi uz Istanbulsku konvenciju za koju se tvrdilo da nema rodne ideologije - dometnuo je Zekanović karikirajući da bi se po istom principu dodatan novac mogao tražiti i za ljude plave kose, filateliste, navijače Hajduka...

Ustvrdio je i to da je navođenjem samo LGBT osoba napravljena svojevrsna diskriminacija, jer su, primjerice, izostavljeni interseksualci i queer osobe. Zekanović je naveo i to da je sporni natječaj odmah izmijenjen, ali i dalje smatra da netko za ono što je učinjeno mora odgovarati te obrazložiti kako će se detektirati nečija spolna orijentacija.

Novinari su konferenciju iskoristili i za pitanja o tome što očekuje od razgovora ministra zdravstva Milana Kujundžića s premijerom Plenkovićem zbog afere u kojoj se ministar ovih dana našao te o polavi podrške premijeru koja dolazi sa svih razina HDZ-a.

- Ako je premijer do sada promijenio sedam-osam ministara, onda može i devetog. Nažalost, nebitno je hoće li Kujundžić ostati ministar ili neće. To je irelevantno. Ništa se neće promijeniti. A iako sam u Sabor izabran na listi HDZ-a, nikad nisam bio član te stranke. Drago mi je da u HDZ-u pušu neki novi vjetrovi. Ne slažem se s politikom Andreja Plenkvića. Javna mu podrška stiže od ljudi koje je on postavio i sad se stvara privid da su svi u HDZ-u uz njega. Živi bili pa vidjeli je li tome baš tako. Stvarno će se stanje vidjeti kad članovi HDZ-a na izborima budu sami sa svojim listićem - uzvratio je Zekanović.