Zekanović komentirao unutarstranačke izbore u HDZ-u

Nisam razgovarao s Miroslavom Škorom. Hrvatski suverenisti se ozbiljno pripremaju za izbore. Već na EU izborima pokazali smo da smo treća snaga u državi, imali smo 8,5% i od onda samo rastemo, a Škoro je dijelom i zaslugom Suverenista ostvario sjajan rezultat na predsjedničkim izborima - smatra Hrvoje Zekanović.

- Očekujemo razgovore, ali mi smo ozbiljna politička opcija i na izbornom listiću će pisati Hrvatski suverenisti, ali smo otvoreni za suradnju s onima koji se uklapaju u našu ideologiju i svjetonazor. To je ono što me potaknulo na uključivanje u politiku, ali i zbog čega sam napustio vladajuću koaliciju i oko toga ne mislimo popustiti. Na Škori je da pokrene sve ono što je najavio u intervjuu - uzvratio je danas saborski zastupnik HRASTA Hrvoje Zekanović na novinarsko pitanje je li HRAST dio političkog pokreta o kojem je, najavljujući okupljanje i izlazak na predstojeće jesenske parlamentarne izbore u intervjuu za Večernji list nedavno govorio Miroslav Škoro.

- Hrvatski suverenisti pripremaju se na samostalan izlazak na parlamentarne izbore. O onome na što ne možemo utjecati, ne razmišljao. Ako se pokrene zajednička priča koja bi objedinila sve koji su podržali Škoru, mogli bismo stvarno razmišljati o preuzimanju vlasti u Hrvatskoj i da se iz te opcije da mandatar za sastavljanje Vlade. No, siguran sam da će Hrvatski suverenisti kao samostalna opcija participirati u budućoj hrvatskoj Vladi, što dokazuje i rezultat o euroizborima. O HDZ-u ne razmišljam. Izabran sam na listi HDZ-a, to nikada ne negiram. Raduje me to što se u HDZ-u događaju nekakve promjene, vidjet ćemo kako će to završiti, ali politika Andreja Plenkovića nije nam prihvatljiva. Raduje me što počinju puhati neki novi vjetrovi u HDZ-u, moguće je da se menadžment HDZ-a promijeni jer ne može biti gori u ideološkom i svjetonazorskom smislu koji je većini desnog, konzervativnog glasačkog tijela itekako bitan - dodao je Zekanović osvrćući se na situaciju u HDZ i moguću suradnju s tom strankom.

A upitan o ambicijama Mire Kovača da se kandidira za mjesto novog predsjednika HDZ-a, i eventualnoj podršci Kovaču, te o Mostu, Zekanović je kazao:

- Kandidature još nisu jasno obznanjene. Dok se oni među sobom ne dogovore ne bih nikome dao podršku niti bih bilo koga izdvajao, ali Andrej Plenković u svakom slučaju nije prihvatljiva opcija. Ne bavimo se unutarnjim pitanjima u HDZ-u, ali nitko nije imun na ta zbivanja pa ni Hrvatski suverenisti. Sve je itekako briga što se događa u HDZ-u. Što se tiče uključivanja Mosta u tu platformu, mislim da politički sazrijevaju, ali o tom- potom. Kolege iz Mosta su, prije svega, časni ljudi, a što se tiče onoga za što se bore u Saboru, imamo puno sličnih tema, ali oko ideologije i svjetonazora ne mislimo raditi nikakve ustupke.