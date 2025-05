Zbog vrijedne ekipe iz kvara zagrebački kvart diše punim plućima: 'Pronašli smo kišobrane, mobitele, cipele, madrac...'

Jutro je započelo tmurno i hladno, no do 11 sati oblaci su "pobjegli", a sunce je ugrijalo, pa su uvjeti za novu akciju čišćenja u sklopu Rezolucije zemlja bili idealni. U subotu smo se našli u zagrebačkom Podsusedu, a akciju je organizirala tamošnja udruga Eko 2000. Četvrta je ovo godina da se čisti u kvartu na zapadu Zagreba, a član udruge Josip Filipović izrazio je zadovoljstvo što je i ove godine bilo zainteresiranih susjeda. Volonteri su došli iznimno raspoloženi

– Čistit će se oko osnovne škole, malo kod Ville Hutter koja je, nažalost, i dalje u derutnom stanju. Neki naši dečki zaputit će se na ulaz u podsusedski kamenolom, gdje ima mnogo glomaznog otpada – rekao je Filipović prije akcije koja je dio najveće ekološke priče u Hrvatskoj- Večernjakove Rezolucije Zemlja.

Vrećice su se podijelile, rukavice obukle, a oko 10 sati sve je bilo spremno za baciti se na posao. Članovima udruge pridružili su se i roditelji s djecom, koja su obišla središte Podsuseda i oko Osnovne škole bana Jelačića. Našlo se tu svega i svačega, a uglavnom je riječ bilo o otpadu koji školarci odbacuju nakon odmora – vrećice od čipsa i sendviča, omoti od čokolade i slatkiša, boce, čepovi, ali i pokoji upaljač. Bilo je tu i potrganih kišobrana, praznih kutija cigareta, na desetke čikova i komada razbijenog stakla.

– Sudjelujemo i ove godine jer nam je žao kako je naš Podsused sav zmazan. Drago nam je što se ovakve akcije provode – rekla nam je Jelena Puh Miloš koja je došla s kćerkom Lucijom i njenim prijateljima. Djeca su nam, pak, rado ispričala što su u proteklim akcijama pronašli. – Mislim da je najčudnija stvar koju sam vidjela bio potrgani mobitel – kazala je Lucija.

Kod ruševne Ville Hutter okupili su se uglavnom odrasli volonteri, budući da se ondje mogu pronaći igle i iskorištene šprice, komadi namještaja, staro željezo i drugi opasni otpad. Mi smo, pak, ondje "iskopali" vreću s cipelama, nekoliko upaljača, komade gume, dok su muški članovi udruge Eko 2000 izvukli opruge od madraca i drugi glomazni otpad.

– Ova je lokacija malo 'opakija' nego kod škole. Ljudi su ovdje godinama jednostavno dolazili i bacali vreće s otpadom. Možete vidjeti kako su istrunule – kaže nam član udruge Mile Račić. I on se prisjetio nekih neobičnih "ulova" u proteklim godinama, pa je istaknuo kako je u potoku kod Kitovog prolaza pronašao – račića. – Haha, da. Račić je pronašao račića. Inače je to zaštićena vrsta u našim potocima i bilo nam je drago vidjeti ga. To je bilo jedno od boljih sjećanja u dosadašnjim akcijama Rezolucije – rekao je.

Svi su volonteri, dakako, dobili majice Večernjakova projekta, za okrjepu su se mogli poslužiti vodom, a akcija je trajala do ranih popodnevnih sati. Lokalni kafić, nakon što je vidio trud najmlađih članova akcije, odlučio im je za nagradu ponuditi - sok na račun kuće.