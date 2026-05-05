Hrvatska je tijekom travnja postala lakša za tone otpada, a Rezolucija Zemlja ide dalje! Nove akcije čišćenja i u svibnju, donosimo detalje

Od olupine automobila do guma, madraca, stiropora, komada namještaja, limenih krovova i odjeće. Tone otpada prikupljene su tijekom travnja u akcijama čišćenja koje su provedene u sklopu popularnog Večernjakova projekta Rezolucija zemlja, a osim partnera i prijatelja projekta, rukave su zasukali i brojni stanovnici Zagreba i Hrvatske.

Rezolucija Zemlja provodi se već petu sezonu, a koliko je uspješna govori činjenica da je Večernji list kao ponosni organizator osvojio prestižnu nagradu INMA Global Media Awards u kategoriji najboljeg društveno odgovornog projekta na svijetu. Ovogodišnje izdanje, počelo je 18. travnja čišćenjem jezera Sopnica i okolice u zagrebačkoj Donjoj Dubravi pod sloganom "NO time to WASTE", a tijekom vikenda te sljedećeg tjedna održano je ukupno sedam akcija diljem Hrvatske.

Ugodno proljetno vrijeme na Sopnicu je izmamilo na stotine volontera, među kojima je najviše bilo obitelji s djecom, a nakon velike "operacije" oko jezera, uslijedila je i okrepa – gulaš od divljači. "Naoružani" vrećicama za smeće i rukavicama, volonteri su zdušno prionuli na posao, a dva sata kasnije gotovo da nije bilo zelene površine koja je ostala onečišćena. Večernji list, Udruga Zelene i plave Sesvete, Čisteći medvjedići te Ronilački klub AdriatiCro Zagreb s volonterima, partnerima i prijateljima, dakle, čistili su okoliš, a djeca iz Muškog rukometnog kluba Sesvete sudjelovala su, zajedno s Hrvatskim šumama, u sadnji mladih sadnica uz potok Trnava.

A osim u Zagrebu, akcije čišćenja provodile su se i u drugim dijelovima Hrvatske. Općina Ližnjan 18. travnja čistila je uvalu Kala u Šišanu, a pridružili su im se članovi inicijative Eko aktivisti Vodnjanštine. Udruga mladih Kolektiv provela je pak, na Hvaru akciju čišćenja u sklopu projekta "Neretvanski kanal - istraživanje i čišćenje", dok je Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine Slatine čistila uvalu Kava na Čiovu. Odred izviđača Okić održao je, pak, čišćenje šume Pavučnjak kod Samobora. Još jedna akcija održala se sljedeći dan, 19. travnja. Ekološka udruga Zeleno Prigorje Križevci obavila je akciju čišćenja i pošumljavanja Park-šume Župetnica. Na Dan planete Zemlje, 22. travnja, čistilo se i u Sisku uz samu državnu cestu.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić istaknuo je kako mu je drago što projekt uspješno živi već pet godina. – Ideja je na početku bila da budemo poput kišobrana koji će omogućiti cijelom nizu udruga, poput ove u Sesvetama, da imaju vidljivost. Veseli me i što nije pao interes i što se i diljem Hrvatske održavaju akcije čišćenja – rekao je Klarić.

Akcije su prikupile veliki broj sudionika, a Rezolucija Zemlja postala je projekt koji se obilježava tijekom cijele godine. Nove akcije čišćenja održat će se i u svibnju, od čega je prva nadolazeća 10.5., u organizaciji Turističke zajednice mjesta Grebaštica.

Plemenitu, ali i veselu zagrebačku akciju koja svake godine uljepša dan svim sudionicima druženjem i zajedničkim aktivnostima s istim ciljem provode i Zelena i plava Dubrava, Savez izviđača Zagreba – Odred izviđača Javor iz Dubrave, Policijska škola "Josip Jović", MRK Sesvete, Agroproteinka, Unija Nova, Udruženje obrtnika Sesvete, Gimnazija Sesvete, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Jelkovec, OŠ Linea, Učilište Sesvete, studenti Šumarskog fakulteta, planinari HPD Lipa i ostali brojni volonteri, prijatelji i partneri projekta.