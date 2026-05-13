Uskoro se zaključavaju prijave za natječaj “Zeleni leptir” koji bira najbolji ekološki projekt u 2025. godini

Ističe vrijeme za prijavu na natječaj “Zeleni leptir” koji Večernji list organizira kroz svoj cjelogodišnji i nagrađivani projekt Rezolucija Zemlja. “Zeleni leptir” tako i ove godine nagrađuje najbolje projekte pokrenute odnosno završene u 2025. godini, ocjenjujući ih u četiri kategorije koje zajedno promiču važnost konkretnih rješenja za zeleniju i održivu budućnost.

U kategoriji čovjek - “Nositelj dostojanstva i znanja”, bira se najbolji projekt koji je usmjeren na unapređenje kvalitete života kroz dostupnost hrane, zdravlje, higijenske uvjete i obrazovanje.

Druga kategorija, društvo, nosi naziv “Kreatori održivih zajednica i gradova” i ocjenjuje inicijative koje jačaju uključivost, sigurnost i otpornost zajednica te potiču aktivno i odgovorno društvo.

U kategoriji ekonomija - “Pokretači odgovornog rasta”, nagrađuju se inovativni i održivi poslovni modeli, kao i projekti vezani uz energiju, industriju i odgovornu proizvodnju, pri čemu je poseban naglasak stavljen na prakse koje potiču dostojanstven rad, kružno gospodarstvo i dugoročnu održivost.

Posljednja od četiri kategorije je priroda, koja pod nazivom “Čuvari plavog i zelenog svijeta” nagrađuje projekte koji doprinose zaštiti klime, očuvanju bioraznolikosti i održivom upravljanju prirodnim resursima. Tom su kategorijom obuhvaćene inicijative vezane uz zaštitu šuma, tla, vode i mora, kao i one vezane uz edukacije o očuvanju okoliša.