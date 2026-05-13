Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Poslušaj
JOŠ MANJE OD 10 DANA

Uskoro se zaključavaju prijave za natječaj “Zeleni leptir” koji bira najbolji ekološki projekt u 2025. godini

VL
Autor
vecernji.hr
13.05.2026.
u 14:30

22. svibnja zaključavaju se prijave za natječaj koji nagrađuje pojedince, organizacije i tvrtke koje su u protekloj godini pokrenule ili završile projekte za unaprjeđenje života zajednice odnosno za dobrobit okoliša i očuvanje planeta.

Ističe vrijeme za prijavu na natječaj “Zeleni leptir” koji Večernji list organizira kroz svoj cjelogodišnji i nagrađivani projekt Rezolucija Zemlja. “Zeleni leptir” tako i ove godine nagrađuje najbolje projekte pokrenute odnosno završene u 2025. godini, ocjenjujući ih u četiri kategorije koje zajedno promiču važnost konkretnih rješenja za zeleniju i održivu budućnost. 

U kategoriji čovjek - “Nositelj dostojanstva i znanja”, bira se najbolji projekt koji je usmjeren na unapređenje kvalitete života kroz dostupnost hrane, zdravlje, higijenske uvjete i obrazovanje. 

Druga kategorija, društvo, nosi naziv “Kreatori održivih zajednica i gradova” i ocjenjuje inicijative koje jačaju uključivost, sigurnost i otpornost zajednica te potiču aktivno i odgovorno društvo.

U kategoriji ekonomija “Pokretači odgovornog rasta”, nagrađuju se inovativni i održivi poslovni modeli, kao i projekti vezani uz energiju, industriju i odgovornu proizvodnju, pri čemu je poseban naglasak stavljen na prakse koje potiču dostojanstven rad, kružno gospodarstvo i dugoročnu održivost. 

Posljednja od četiri kategorije je priroda, koja pod nazivom “Čuvari plavog i zelenog svijeta” nagrađuje projekte koji doprinose zaštiti klime, očuvanju bioraznolikosti i održivom upravljanju prirodnim resursima. Tom su kategorijom obuhvaćene inicijative vezane uz zaštitu šuma, tla, vode i mora, kao i one vezane uz edukacije o očuvanju okoliša. 

Prijaviti se mogu svi koji su tijekom prošle, 2025. godine, realizirali i/ili pokrenuli projekte koji izravno pomažu zaštiti okoliša i razvoju zajednice te koji potiču jačanje društvene odgovornosti. Više informacija o pravilima prijave potražite na LINKU. 

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!