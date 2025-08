Zbog snažne oluje odgođena 310. Sinjska alka, pokisli alkari i cijeli državni vrh

Točno u 16 sati i 30 minuta kada je trebao biti najsvečaniji trenutak i početak 310. Alke nad Sinjem se nebo spojilo sa zemljom. Snažna oluja donijela je obilnu kišu koja je u nekoliko minuta danima pripremano alkarsko trkalište pretvorila u veliku blatnu bujicu. Alkari, njihovi momci i svi uključeni u povorku do posljednjeg trenutka pokušali su unatoč nevremenu održati natjecanje, ali prijavak nije predan i natjecanje je tek četvrti put u više od tri stoljeća dugoj povijesti odgođeno. Više od pet tisuća gledatelja mokri do kože napustili su trkalište, a od kiše, vjetra u jednom trenutku i tuče osiguranje kišobranima štitlo i državni vrh, no uzalud jer baš svi su pokisli. Nevrijeme je trajalo čak četrdesetak minuta nakon kojih se masa ljudi prelila na sinjske ulice i u kafiće, a glavna tema bila je kad će biti alka? O tome je iza zatvorenih vrata raspravljala alkarska uprava i odlučila – 310. Sinjska alka održat će se sljedeće nedjelje 10. kolovoza.

– Alka nije održana zbog ogormne kiše koja je dovela stazu u stanje koje je opasno i za alkare i za konje i ljude na trkalištu. Svi oni koji su kupili karte imat će ili naknadu troškova ili mjesto na tribinama. Vojvodin prijem je održan, neće se ponavljati, u nedjelju će biti nastavak. Kroz povijest se Alka odgađala u tri navrata, 1976. zbog obilne kiše, 1988. zbog gripe konja i 1995. zbog Oluje – rekao je predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić. Kiši nije umakao niti sinjski gradonačelnik Miro Bulj. – Očekujemo sljedeću nedjelju još veću i još bolju Alku na koju pozivam ponovno sve da nam se pridruže – kazao je Bulj pred kamerama Večernji TV-a.

Meteorolozi su moguće pljuskove najavili, no ništa nije ukazivalo na ovako snažnu oluju. Tijekom cijeloga dana Sinj je bio krcat ljudima, brojni su odlučili produžiti vikend i spojiti Thompsonov koncert 4. kolovoza i alku trećega pa je mjesto u kafiću tijekom cijeloga dana bilo gotovo nemoguće pronaći. Već na ulasku u Sinj širio se miris janjetine i odojka s ražnja, a nezaobilazni su bili i uštipci, uz koje su vješte ruke domaćina pekle i fritule, tradicionalni soparnik i čuveni pršut. Program je počeo budnicom u šest ujutro, a tradicionalno u poslijepodnevnim satima u Alkarskim dvorima održan je svečani prijem za visoke uzvanike. Uz osmijeh ondje su se rukovali i predsjednik Republike i pokrivitelj Alke Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković. Najviše pažnje na prijemu ipak je otišlo u smjeru prve dame zbog posebne crvene kombinacije s otvorenim ramenima i šeširom koja je zaradila niz pohvala. S druge strane kritike su došle od strane Mire Bulja prema vladajućem HDZ. Zamjera im, kako je rekao, privatiziranje Alke te je pozvao Vladu da uloži u projekte u Sinju i okolici i pokaže da im je stalo do tog kraja. – Mi se vidimo svaki put ovdje i sve ide dobro – odgovorio mu je Plenković ubrzo. Politička pripetavanja možda nećemo gledati u nedjelju jer prijem se neće ponavljati već samo natjecanje pa će jedino pripetavanje, poslužili vrijeme, biti ono među Alkarima.

FOTO Nezapamćene scene u Sinju: Alkari i konji u blatu, publika bježala od jake kiše