Zbog paleža automobila mora ići u zatvor godinu dana

Teretio se za palež automobila, bio je osuđen na uvjetnu kaznu, no nakon žalbe tužiteljstva, 29-godišnjak će ipak u zatvor. Odlučio je tako Županijski sud u Zagrebu, koji je prihvatio žalbu Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, kojom su se oni žalili na nepravomoćnu presudu. Tom presudom 29-godišnjak je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu bio nepravomoćno uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Sada je ta kazna preinačena u godinu dana zatvora.

Mladić se teretio da je 2. ožujka 2020. u 3.35 sati u Prilazu Ivana Deželića zapalio automobil u vlasništvu 57-godišnjaka, a šteta je bila 31.239 eura. Teretio se da je došao do automobila, nakon čega je zapaljivu tekućinu prvo polio po vjetrobranskom staklu, a zatim i po poklopcu motora. Zatim je sve zapalio, otišao do taksija koji je bio parkiran u blizini te se odvezao do autobusne stanice u Ulici kneza Branimira pa dalje nastavio pješke. Uhićen je nakon nekoliko dana, a s njim tada je bila uhićena i osoba koja se sumnjičila da ga je potaknula na palež, nudeći mu novac za to.

