Zbog nerealne procjene prva zamjenska kuća u Zagrebu i dalje na čekanju

Neshvatljivo je to što je Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u veljači ove godine gradnju prve zamjenske kuće nakon potresa u zagrebačkom Jalševcu procijenio na 373.000 kuna + PDV, kada je u trenutku raspisivanja natječaja mogao imati uvid u natječaje Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji su cijenu gradnje zamjenskih kuća na Banovini procijenili puno više.

Natječaji za Banovinu objavljeni su u prosincu, a unutar procjene kao najpovoljnija ponuda izabrana je ona od nešto manje od 700.000 kuna za zamjensku kuću građenu u tehnici suhe drvene gradnje te 825.000 kuna za klasične zidane kuće. Ponuđači su te cijene formirali na temelju 30 zamjenskih kuća, a Središnji državni ured za obnovu je u natječaju imao čak i veće procjene od odabranih ponuda.

Ponovimo, Fond za obnovu Grada Zagreba dva je mjeseca nakon toga gradnju samo jedne zamjenske kuće procijenio na 466.000 kuna. Svima je trebalo biti jasno da je to daleko premalo za taj posao pa će se sada na gradnju prve zamjenske kuće nakon zagrebačkog potresa još čekati iako se i do sada čekalo previše.

Postavlja se stoga pitanje na temelju čega je izrađena procjena za taj prvi natječaj i kako je moguće da dva provedbena tijela koja će u Hrvatskoj obavljati obnovu nakon razornih potresa 2020. ne razmjenjuju podatke kako bi time i sebi olakšali posao i ubrzali obnovu. Pogotovo uzevši u obzir iskustvo Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u obnovi nakon Domovinskog rata, a koje je Vlada sada odabrala za još jednu obnovu na Banovini.

Damir Metelko iz ulice Koritača stoga je opravdano ogorčen na državu jer je 15 mjeseci čekao na rušenje kuće, a sada se nadao početku radova na zamjenskoj kući i useljenju do ljeta. No to je opet odgođeno jer je jedina ponuda koja je stigla bila puno veća od procjene i iznosila je 1,4 milijuna kuna + PDV pa je natječaj poništen. Time je nizu razočaranja državnom obnovom dodano još jedno.