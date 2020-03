Zbog kršenja samoizolacije do sada u proračun uplatili 114.738 kuna

Da je lupanje po džepu, najbolji način da netko shvati kako čini nešto što je neprimjereno, pokazalo se i u ovoj situaciji oko kršenja mjera samoizolacije. Pa je tako zahvaljujući onima, koji se neodgovorno ponašaju te tako ugrožavaju i sebe i druge, državni proračun postao bogatiji za 114.738 kuna. Toliko je naime, prema podacima Državnog inspektorata, preko 20 prekršajnih naloga, do sada naplaćeno od onih koji su uhvaćeni kako krše mjere samoizolacije.

U Državnom inspektoratu pojašnjavaju da su oni koji su do sada platili novčanu kaznu, koja iznosi od 8000 kuna pa na više, koristili mogućnost da ako u roku od tri dana plate kaznu, ne plate puni iznos već dvije trećine kazne.

Inače, u Državnim inspektoratu kažu da je sanitarna inspekcija od početka izbijanja pandemije koronavirusa izdala 7900 rješenja o samoizolaciji, a rješenja o samoizolaciji su izdavali uglavnom na graničnim prijelazima. Prema podacima MUP-a u samoizolaciji je trenutačno oko 13.000 osoba, a MUP je do sada donio i 781 dojavu o kršenju mjera samoizolacije. Oni po dojavi izlaze na teren i to provjeravaju te dojavljuju Državnom inspektoratu što su utvrdili, a inspektori onda pišu prekršajne naloge. Kažu da su do sada uspjeli obraditi 409 prijava te da su od tog broja sankcionirali 280 prekršaja te su istovremeno izdali 96 rješenja o izvršenju. Pojasnili su i što je rješenje o izvršenju.

- Ako se mjera samoizolacije krši više puta, sanitarni inspektor će donijeti Rješenje o izvršenju rješenja putem prisile, odnosno takva će se osoba uz asistenciju pripadnika MUP-a i civilne zaštite odvesti u organiziranu karantenu - kažu u Državnom inspektoratu.

Pojašnjavaju da su do sada vije osobe, u Zagrebu i Vukovaru, nakon opetovanog kršenja mjera samoizolacije uz korištenje, kako kažu neposredne prisile, odvedeni u organiziranu karantenu.

Što se pak tiče naplaćenih prekršajnih naloga, kao što je već rečeno, naplaćeno je 20 prekršajnih naloga u iznosu većem od 100.000 kuna, a u slučaju još 25 prekršajnih naloga rješavaju se prigovori građana. Ako prigovori budu odbijeni i ti će nalozi automatski biti naplaćeni.

