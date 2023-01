Zbog amandmana oporbe gradonačelnik HDZ-a tvrdi: 'Zadar ima nezakoniti proračun'. Oporba: 'HDZ nema većinu pa cvili'

Zadar je pred izborima!? Iako zvuči paradoksalno protiv proračuna HDZ-ovog gradonačelnika glasovao je baš HDZ, ali ne da bi rušio svog gradonačelnika, nego jer je oporbena većina (Ričard, SDP i AM) prihvatila niz svojih amandmana, za koje HDZ tvrdi da su nezakoniti. U sili međusobnih optužbi što je prioritet, a što služi za financiranje stranačke vojske, pa čak i optužbi za politički terorizam sve je naposljetku dan prije stare godine rezultiralo gradonačelnikovim traženjem da se proračun proglasi nezakonitim. Ostavku za sada nitko ne daje, niti gradonačelnik niti vijećnici. Ipak i jedni i drugi, kako Večernji list doznaje, naručili su ankete o popularnosti kandidata pa se čini da se Zadru sprema splitski scenarij i prijevremeni izbori.

- Zadar ima nezakonit proračun! Nezakonit zbog izglasavanja nezakonitih amandmana od strane vijećnika SDP-a, AM i nezavisne liste Enija Meštrovića. Čekao sam sve do danas (30.prosinca kasno poslijepodne op.a) sa slanjem Odluke o obustavi izvršenja proračuna i šaljemo je nadležnom Ministarstvu financija, Ministarstvu uprave i predsjedniku Gradskog vijeća na daljnje postupanje. Sada opet pozivam da u narednih 8 dana konačno preuzmu odgovornost i otklone sve nezakonitosti do kojih su doveli sa svojim amandmanima. Ovo je prvi put u 30 godina da se Zadar našao u ovoj situaciji i funkcioniranje grada je dovedeno u pitanje - izjavio je zadarski gradonačelnik Branko Dukić koji tvrdi da neće dati ostavku. HDZ-ov gradonačelnik ima podršku najviše 12 kontra 15 oporbenih vijećnika. Najviše vijećnika u oporbi gradonačelniku ima Enio Meštrović poznati performer Ričard, i to sa sedam vijećnika, a ostali su - SDP i Akcija mladih. Ni u prvoj godini nije teklo glatko, pa čak ni nakon što su proračun HDZ-ovog gradonačelnika ali istodobno i amandmane SDP-a prihvaćeni i od strane i Ričarda i Akcije mladih i nakon što su baš njih neki proglašavali HDZ-ovim spavačima. Kada je uoči rebalansa tog istog proračuna Ričard otklonio bilo kakvu mogućnost pregovora jer da prošlogodišnji amandmani koji su izglasani za proračun HDZ-ovog gradonačelnika, iako prihvaćeni nisu provedeni, a i kada je Ante Rubeša iz Akcije mladih optužujući HDZ da se uz to odrekao i sportskog simbola grada, košarkaškog kluba Zadra, podnio ostavku na mjesto predsjednika NO, odjednom se pojavio SDP?! Za rebalans HDZ-ovog proračuna je lijevica od HDZ-dobila “nemoguće.” HDZ je pristao financirati projekt otvorenog plivališta, ultrazvuk za bolnicu, čak je nakon SDP-ovog zahtjeva za smjenom, jedan HDZ-ov direktor podnio ostavku, a i građanski odgoj zadarskom HDZ-u je postao prihvatljiv!? I onda “šok.” SDP je na izglasavanju proračuna prihvatio sve amandmane i liste Ričarda i Akcije mladih i time otklonio nagađanje da će Zadar ovaj put ostati bastion HDZ-a uz pomoć SDP-. (Ranije su tu ulogu odigrali HSLS, HNS, nezavisna Renata Peroš…). A onda je uslijedio rat priopćenjima, konferencije za novinare i optužbe koje će potrajati cijeli tjedan odnosno do odluke nadležnih tijela o (ne)zakonitosti proračuna. Predsjednik gradskog SDP-a Daniel Radeta ovako je obrazložio navedene epiloge oko izglasanog Proračuna za 2023. godinu.

- Očito je trebalo vremena da HDZ i Branko Dukić shvate kako je pogrešno biti protiv dokumenta čiji je ovlašteni predlagatelj upravo Branko Dukić. On, samo da je htio, mogao taj isti Proračun povući tako da se o njemu uopće ne glasa. Uputu o zakonitosti su vjerojatno dobili na obilježavanju osnutka HDZ-a Zadar u Providurovoj palači čiji je sudionik bio i ministar Malenica. Bez obzira na obmane i demagogiju kako u Zadru neće biti struje, vode i kako će propasti turistička sezona je samo cviljenje - istakao je Radeta. Akcija mladih skandaloznom naziva odluku prvog čovjeka Grada Zadra Branka Dukića.

- On je zbog činjenice da mu je Gradsko Vijeće, najviše gradsko tijelo amandmanima oplemenilo samo pet posto (5%) planiranog proračuna, odlučio blokirati cijeli Grad. Prava istina je da HDZ, nakon 33 godine vladanja našim gradom nije spreman nikome prepustiti ni najmanju inicijativu te da su spremni 'zapaliti sve' ako njihova vladavina dođe u pitanje - ističe prvi čovjek Akcije mladih Ante Rubeša. Ričard, u priopćenju za javnost pod naslovom “Kako se ne voli i ruši Grad Zadar” je nakon svih događanja objavio popis amandmana njegove nezavisne liste za kupnju dvaju stanova u Zagrebu na korištenje roditeljima djece oboljelih od malignih bolesti, projektiranje zaobilaznice grada Zadra od Musapstana do Petrčana i niz ostalih… Politički rat zaključen je do slijedećeg tjedna i odluke o zakonitosti proračuna priopćenjem predsjednika gradskog HDZ-a Šime Erlića.

- Gradonačelnik nije povukao proračun zato što je to bio jedini cilj destruktivne većine. Oni su manipulacijom željeli prisiliti gradonačelnika da povuče proračun i time ne izvrši svoju zakonsku obvezu predaje proračuna na vrijeme. To znači nove izbore za gradonačelnika, a da pri tome oni kao gradski vijećnici ne idu na izbore i zadržavaju vijećničke fotelje. Takve kukavice ovo vijeće još nije vidjelo u svojoj povijesti! - izjava je predsjednika gradskog HDZ-a Erlića ujedno i državnog tajnika u Vladi Andreja Plenkovića. Je li ovo HDZ-ov poziv oporbi da daju ostavke u vijeću kako bi gradonačelnik HDZ-a dao ostavku i kako bi se krenulo u prijevremene izbore ili samo pokazivanje mišića znat će se uskoro, možda nakon što stignu rezultati anketa o trenutnoj političkoj popularnosti u Zadru...