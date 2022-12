Pada još jedan ministar zbog kaosa oko Banije? Plenković dao žestoku izjavu, stavio se na čelo obnove

Prošle su pune dvije godine od razornog petrinjskog potresa, no obnova porušenih kuća, priznaje to sad i premijer Andrej Plenković, ide "nestvarno sporo". Ova Plenkovićeva izjava izazvala je val nagađanja tko bi od dužnosnika zaduženih za obnovu mogao pasti kao žrtva kojom će se pokriti od samog početka do krajnjih granica zakompliciran i, posljedično, neefikasan proces. A izbor bi, barem kako se sada čini, mogao pasti na ministra graditeljstva Ivana Paladinu, koji je na čelo resora došao prije svega devet mjeseci.



Pod pritiskom i Hanžek

Ključni problemi: previše birokracije, manjak stručnjaka i graditelja 1. Proces obnove u samom je startu raštrkan na više tijela - tu su Stožer, Središnji ured i Fond za obnovu te niz ministarstava, zbog čega je praktički nemoguće razlučiti tko za što odgovara. 2. Jedna od većih prepreka je i manjak stručnog kadra za ovako zahtjevan posao. No, nova zapošljavanja politički je teško pravdati uz opći dojam o preglomaznoj državnoj upravi pa ih i nema. 3. Problem su i slabi kapaciteti i interes građevinskog sektora za obnovu, zbog čega se zaziva angažman tvrtki iz susjedstva, no i to nosi nemale rizike jer netko mora jamčiti i kvalitetu radova.