Slovenija dobila prvu predsjednicu u povijesti: Neovisna Nataša Pirc Musar pobijedila na 'referendumu' o Janši

Slovenija je dobila prvu predsjednicu države, istaknutu odvjetnicu, bivšu novinarku i uvjerenu liberalku Natašu Pirc Musar, koja će naslijediti Boruta Pahora, koji nakon dva mandata mora napustiti predsjedničku dužnost. Nataša Pirc Musar pobijedila je jučer s osvojenih 54 posto glasova Anžea Logara, donedavnog ministra vanjskih poslova u Vladi Janeza Janše, koji je osvojio 46 posto. Zanimljivo, 54-godišnja Pirc Musar dobila je 54 posto, a 46-godišnji Logar 46 posto glasova!

Za 'kulturu dijaloga'

U prvoj izjavi i prije nego što su stigli prvi rezultati Nataša Pirc Musar samouvjereno je poručila da očekuje pobjedu i da je uvjerena da su ljudi prepoznali vrijednosti što ih zagovara.

- Sigurna sam da su građani prepoznali ono u što vjerujem, a što i oni žele. Na terenu su mi govorili da žele neovisne i nestranačke kandidate, kao i da im je dosta stranačkih svađa - kazala je nova slovenska predsjednica i dodala da je 25 godina posvetila radu za temeljna ljudska prava, u ime ljudi i za ljude.

- Obećavam da ću takva i ostati - kazala je Pirc Musar zahvalivši svima koji su joj dali glas, kao i onima koji su joj pomagali u kampanji, koju je opisala kao "najveći projekt svog života". Najavila je da će ubrzo po preuzimanju dužnosti u predsjednički ured pozvati predsjednike svih parlamentarnih stranaka, zbog prevladavanja podjela i poticanja "kulture dijaloga". Kazala je i da će se po odabiru prvog putovanja u inozemstvo vidjeti kakav je predsjednički put odabrala, iako nije precizirala gdje će to biti. Njezin prethodnik, Borut Pahor, za svoje posljednje predsjedničko putovanje odabrao je Zagreb koncem studenoga, a Pahor je održavao bliske odnose sa svim hrvatskim predsjednicima. U ovom je trenutku teško predvidjeti hoće li tako biti i s Natašom Pirc Musar, ali sigurno je da će ona biti principijelna i kada je riječ o odnosima s Hrvatskom, što znači da će zagovarati dobrosusjedske odnose, ulazak Hrvatske u Schengen, ali i provedbu arbitražne odluke, koju pak Hrvatska ne priznaje.

- Arbitražna odluka je valjana i nema druge nego inzistirati da se ona ispuni - kazala je nedavno, nadajući se da će i Hrvatska to prihvatiti.

Nataša Pirc Musar nikad nije bila članica nijedne stranke, ali je u javnosti izgradila profil odlučne braniteljice ustavnih vrijednosti, pa i u vrijeme zadnje Janšine vlade, kada su te vrijednosti najviše bile na udaru. Jedina slaba točka u kampanji bio joj je suprug Aleš Musar, poslovni čovjek povezan sa slovenskim tajkunom Darkom Horvatom, zbog čega se suočavala s optužbama o poreznim oazama i utajama, kao i činjenica da je kao odvjetnica zastupala "elitne" klijente, među kojima je i bivša američka prva dama Melanija Trump, pa su joj s desnice prigovarali zbog "elitizma".

Međutim, to joj nije ozbiljnije naškodilo, s obzirom na to da su se i ovi izbori u Sloveniji, osobito u drugom krugu, pretvorili u glasanje protiv kontroverznog Janše i njegove radikalno-populističke Slovenske demokratske stranke (SDS), i to samo pola godine nakon što su slovenski birači na parlamentarnim izborima Janšu i njegovu stranku poslali u opoziciju, premda se Logar u kampanji pokušao predstaviti kao neovisni kandidat koji nema nikakve veze s Janšom i SDS-om, što slovenski birači očito nisu progutali.

Time su se obistinile prognoze predizbornih anketa, koje su Nataši Pirc Musar najavljivale tijesnu pobjedu, unatoč Logarovu vodstvu u prvom krugu. Njezinu kandidaturu u drugom krugu podržale su stranke vladajuće koalicije, Pokret slobode novog slovenskog premijera Roberta Goloba i Socijalni demokrati, baš kao i većina njihovih birača, koji u politički snažno polariziranoj zemlji nisu željeli pobjedu Janšinog kandidata.

Natprosječno visoka izlaznost potvrđuje da se lijevi blok uspio mobilizirati oko potpore Pirc Musar, unatoč činjenici da ona nije bila prvi Golobov izbor. Golob prvotno nije želio podržati njezinu kandidaturu smatrajući da njegova stranka mora biračima ponuditi vlastitog kandidata, ali je nakon neuspjeha stranačkog kandidata u prvom krugu Golob bio "osuđen" na Natašu Pirc Musar, nakon što je u izbornoj noći nakon prvog kruga rezolutno poručio da vladajuća koalicija "neće dopustiti da kandidat SDS-a osvoji predsjedničku palaču". Golob je time jasno dao do znanja da shvaća koliko su ovi izbori važni i što bi značilo da je Janša nakon teškog poraza na parlamentarnim izborima putem Logara osvojio najviši politički ured u zemlji. Golob pokušava konsolidirati vlast, uvjeravajući kako je politička promjena koja se dogodila na parlamentarnim izborima "trajna", dok Janša Goloba i njegovu političku družinu želi prikazati kao nesposobnu hrpu amatera koji ne znaju što rade.

Slijede tri referenduma

Logarov uspjeh bila bi prva potvrda uspješnosti Janšine retorike i prvi veliki znak Janšinog političkog povratka i političke rehabilitacije, zbog čega su predsjednički izbori bili prvi politički test za Goloba i novu vladajuću koaliciju nakon trijumfa na parlamentarnim izborima. No, ovo je tek početak. Slovenska super izborna godina nastavlja se već za tjedan dana, kada su na redu lokalni izbori, dok su 27. studenoga na redu referendumi o tri zakona što ih je donijela Golobova vlada. Referendume je inicirala opozicija, koja želi po svaku cijenu opstruirati i otežati rad nove vlade, pokušavajući tako dokazati disfunkcionalnost i nesposobnost nove vladajuće garniture.

VIDEO: U mjestu Preko eksplodirala kuća