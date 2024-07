Zastrašujuća prezentacija mogućeg napada na europske gradove na ruskoj televiziji: 'Tri rakete i propast će'

Ruski zastupnik Jevgenij Popov kojeg se često može vidjeti na ruskoj državnoj televiziji ovog je puta naveo europske gradove koji bi mogli biti meta ruskog nuklearnog oružja, navodeći kako bi Velika Britanija bila upravo najranjivija za takvu vrstu napada. Popov je, inače, poznat po svojem podržavanju Kremlja i ruskog predsjednika Vladimira Putina, te je u više navrata na televiziji ponovio prijetnje protiv zapadnih zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

Popov je na televiziji komentirao nedavno obećanje Washingtona i Berlina da će SAD-e u sklopu svoje predanosti NATO-u početi raspoređivati rakete dugog dometa u Njemačkoj 2026. godine. To bi, među ostalim, uključivalo i stacioniranje SM-6 i krstarećeg projektila Tomahawk, kao i razvojnog hipersoničnog oružja, navodi Newsweek.

Ukrajinski savjetnik za unutarnje poslove Anton Geraščenko objavio je na X-u (nekadašnjem Twitteru) dio emisije u kojoj Popov optužuje SAD za "bacanje Europe u lonac za taljenje svjetskog rata sa zajamčenim međusobnim uništenjem". Geraščenko je pokraj videa napisao: "Pozor, EU i UK! Ruski državni TV kanal prikazao je kartu nuklearnih napada na europske prijestolnice."

Attention, EU and UK!



Russian state TV channel showed a map of nuclear strikes on European capitals.



MP Popov: "Britain is in the most vulnerable state. Three missiles are enough for this civilization to collapse." pic.twitter.com/m9rRiaK1cK