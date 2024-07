Dom ruskog predsjednika štiti moćno oružje: Sateliti uočili 'neobične objekte' kod njegove rezidencije

Novi sustav protuzračnog obrambenog sustava štiti jednu od rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina u zapadnoj Rusiji, dok Ukrajina nastavlja svoju kampanju lansiranja eksplozivnih dronova preko granice duboko na ruski teritorij, pokazali su novi izvještaji. Satelitske snimke, koje je u ponedjeljak objavila ruska služba Radio Slobode, koju podržava SAD, čini se da prikazuju sustav protuzračne obrane Pantsir-S1 "instaliran na tornju" otprilike dvije milje od jedne od rezidencija vođe Kremlja u Valdaiju. Snimke su datirane na 6. svibnja, izvijestio je medij.

Snimke također prikazuju neidentificiranu tehnologiju na toj lokaciji, a nagađa se da bi to mogli biti projektili dugog dometa. Nexta je pak zasebno izvijestila u ponedjeljak da je locirala dva dodatna sustava protuzračne obrane sjeveroistočno od Valdaija, prenosi Newsweek.

