Strava u Turskoj: Bivši učenik ušao u školu i počeo pucati, ima ozlijeđenih

U srednjoj školi na jugoistoku Turske bivši učenik ušao je u srednju školu i počeo pucati, ranivši najmanje 16 ljudi prije nego što je počinio samoubojstvo, rekao je dužnosnik. Napadač (18), naoružan sačmaricom, nasumično je pucao na srednju strukovnu školu u Sivereku, u pokrajini Sanliurfa, prije nego što se sakrio unutar zgrade. Kasnije si je presudio istom sačmaricom, rekao je guverner Hasan Sildak. U napadu je ranjeno 10 učenika, četiri učitelja, zaposlenik kantine i policajac, rekao je Sildak. Dok je većina njih bila liječena u Sivereku, petero ranjenih učitelja i učenika prebačeno je u bolnicu u glavnom gradu pokrajine jer im je stanje bilo ozbiljnije, rekao je guverner, javlja CNN.

Motiv napada ostaje nejasan. Pucnjave u školama su rijetke u Turskoj. Ranije su mediji izvijestili da su svi učenici evakuirani i da su raspoređene policijske jedinice za specijalne operacije nakon što se napadač odbio predati.

"Osoba je policijskom intervencijom stjerana u kut unutar zgrade i umrla je nakon što se upucala“, rekao je Sildak novinarima, dodajući da će se provesti „sveobuhvatna“ istraga pucnjave.

Video snimka prikazuje desetke učenika kako istrčavaju iz škole prema vratima i na ulicu.