Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBE NA TERENU

Strava u Turskoj: Bivši učenik ušao u školu i počeo pucati, ima ozlijeđenih

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
14.04.2026.
u 11:24

U srednjoj školi na jugoistoku Turske bivši učenik ušao je u srednju školu i počeo pucati, ranivši najmanje 16 ljudi prije nego što je počinio samoubojstvo, rekao je dužnosnik. Napadač (18), naoružan sačmaricom, nasumično je pucao na srednju strukovnu školu u Sivereku, u pokrajini Sanliurfa, prije nego što se sakrio unutar zgrade. Kasnije si je presudio istom sačmaricom, rekao je guverner Hasan Sildak. U napadu je ranjeno 10 učenika, četiri učitelja, zaposlenik kantine i policajac, rekao je Sildak. Dok je većina njih bila liječena u Sivereku, petero ranjenih učitelja i učenika prebačeno je u bolnicu u glavnom gradu pokrajine jer im je stanje bilo ozbiljnije, rekao je guverner, javlja CNN.

Motiv napada ostaje nejasan. Pucnjave u školama su rijetke u Turskoj. Ranije su mediji izvijestili da su svi učenici evakuirani i da su raspoređene policijske jedinice za specijalne operacije nakon što se napadač odbio predati.

"Osoba je policijskom intervencijom stjerana u kut unutar zgrade i umrla je nakon što se upucala“, rekao je Sildak novinarima, dodajući da će se provesti „sveobuhvatna“ istraga pucnjave.

Video snimka prikazuje desetke učenika kako istrčavaju iz škole prema vratima i na ulicu.

Ključne riječi
Turska pucnjava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!