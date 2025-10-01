Zašto se SAD masovno naoružava? Daju milijarde dolara za rakete u strahu od invazije, cure detalji

Pentagon je, prema izvješćima, zatražio od svojih proizvođača oružja značajno povećanje proizvodnje ključnih projektila, potaknut strahom od potencijalnog rata s Kinom. Vojni dužnosnici navodno su zatražili od obrambenih dobavljača da udvostruče, a možda čak i učetverostruče zalihe dvanaest ključnih oružja, uključujući presretače raketa Patriot, protubrodske rakete i precizne bombe, izvijestio je Wall Street Journal. Trumpova administracija više je puta upozoravala na mogućnost eskalacije napetosti s Kinom, posebice zbog ekonomskih sukoba i prijetnje kineske invazije na Tajvan. Istovremeno, zalihe projektila u SAD-u značajno su smanjene zbog kontinuirane podrške Ukrajini. Zamjenik ministra obrane Steve Feinberg stoga je započeo razgovore s velikim obrambenim tvrtkama. Među oružjima koje želi proizvesti u većim količinama nalaze se između ostalog Standard Missile-6, Precision Strike Missile, protubrodska raketa dugog dometa...

Presretači THAAD: Dizajnirani za uništavanje balističkih projektila na velikim visinama, s dometom do 200 kilometara. Ovi projektili, visoki oko 7 metara i teški gotovo 900 kilograma, ključni su za zaštitu američkih gradova i vojnih baza od oružja za masovno uništenje.

Standard Missile-6 (SM-6): Višenamjenska raketa mornarice za zračnu i raketnu obranu, korištena na razaračima i krstaricama. Idealna je za sukobe na Tihom oceanu protiv kineske flote.

Precision Strike Missile (PrSM): Precizna topnička raketa dugog dometa (do 480 km), namijenjena uništavanju kopnenih ciljeva poput trupa ili radara.

Dugometne protubrodske rakete (LRASM): Nevidljive rakete s dometom preko 320 kilometara, sposobne potopiti velike ratne brodove zahvaljujući bojevoj glavi od 1000 funti.

Zajednička raketa zrak-zemlja (JASSM): Krstareća raketa dugog dometa (do 1600 km) za uništavanje bunkera i kritične infrastrukture.

Rakete Patriot PAC-3: Obrambeno oružje s dometom do 35 kilometara, namijenjeno obaranju neprijateljskih raketa i zrakoplova.

U srpnju je potpisan zakon Trumpove administracije, koji izdvaja milijarde dolara tijekom pet godina za povećanje proizvodnje streljiva. Međutim, početne procjene ukazuju da bi troškovi za ovu narudžbu mogli biti znatno veći u sljedeće dvije godine. Lockheed Martin, proizvođač raketa Patriot, suočava se s poteškoćama u zadovoljavanju globalne potražnje za ovim oružjem. Slično tome, proizvodnja THAAD presretača i drugih složenih sustava zahtijeva značajna ulaganja i vrijeme. Stručnjak za streljivo Tom Karako iz Centra za strateške i međunarodne studije naglasio je da proizvođači neće započeti proizvodnju bez službenog vladinog ugovora: "Tvrtke ne grade ove stvari po specifikacijama. Mora postojati izraz podrške novcem." Unatoč tome, obrambeni izvođači poput Lockheed Martina i Raytheona već su započeli pripreme, uključujući zapošljavanje dodatnih radnika i proširenje tvornica, u očekivanju potencijalne narudžbe.

Povećanje proizvodnje oružja odražava zabrinutost Pentagona, sada nazvanog američkim Ministarstvom rata, zbog mogućeg sukoba s Kinom. Ova strategija naglašava važnost pripreme za potencijalne prijetnje, ali istovremeno izaziva pitanja o troškovima i logistici takvih masovnih narudžbi. Daily Mail se obratio Pentagonu za dodatne komentare, no odgovor još uvijek nije stigao.