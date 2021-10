'Zašto Plenković drži Lauca? Krivim porukama ne treba davati legitimitet'

To što radi Gordan Lauc opasno je i štetno prije svega zato što je član Vladina Znanstvenog savjeta i što se svojim izjavama izravno suprotstavlja osnovnim porukama tog istog Znanstvenog savjeta, i to kontinuirano. Unosi nesigurnost i stvara prostor za nepovjerenje, a Vlada mu daje tu vrstu legitimacije. Priča da je to stvar demokratičnosti nema temelja. To je linija manjeg otpora – kaže za Večernji list predsjednik Narodne stranke – Reformista Radimir Čačić, kojem, napominje, nije jasno zašto premijer Andrej Plenković drži Lauca u svom savjetodavnom tijelu.

Nije stvar mentaliteta

– Davno ga je trebalo isključiti iz Znanstvenog savjeta, i to nije samo moj stav nego i stav njegovih kolega, koji su, za razliku od njega, stručni u tome o čemu govore. Ja sam arhitekt i završio sam poslijediplomski iz ekonomije, epidemiologija nije moja struka, ali znam čitati i usporediti brojeve, a brojevi su u odgovornim zemljama jasni. Oni na milijun stanovnika u ovom četvrtom valu broje nekoliko mrtvih, za razliku od nas koji imamo daleko veći broj preminulih – ističe Čačić, kojeg nije iznenadila jučerašnja brojka od više od 4500 zaraženih. Brojevi, upozorava, rastu eksponencijalno, a ta je dinamika u ovakvoj situaciji i očekivana.

– Ona je neugodna i pokazuje da je, nažalost, procijepljenost među najnižima u Europi. Vrlo je jednostavno usporediti brojke u zemljama koje su postigle visoku procijepljenost, poput Portugala i Danske, s Hrvatskom i nama sličnima. Bio sam u Francuskoj prije desetak dana i tamo je COVID potvrda uvedena kao apsolutna obveza. Vi ne možete sjesti ni vani na terasi i nešto naručiti a da ne pokažete COVID potvrdu. Stvari tamo funkcioniraju najnormalnije i, ako imate potvrdu, sve je u redu, nemate nikakvih problema ni vi, ni ugostitelji, ni crkve, ni muzeji... Sve funkcionira, ali imaju jasnu politiku. Zemlje koje su se ozbiljno i odgovorno postavile imaju i visoku procijepljenost, a naš je problem što se nismo dovoljno odgovorno i jasno postavili. Posljedice su lako mjerljive. Ta priča o mentalitetu je šarena laža. Ništa krući mentalitet i sklonost poštivanju pravila nemaju u Francuskoj u odnosu na nas. Tamo imaju neke od najstrastvenijih i najozbiljnijih prosvjeda, ali sve to francusku vladu nije omelo u jasnim i čistim porukama i mjerama. Smatram da to i mi trebamo učiniti. Propust je što već i nismo. COVID potvrde treba uvesti za sve! Ako želiš imati normalan način života, od tebe se očekuje da štitiš sebe i druge – ističe Čačić, koji je i prošle godine, kad je bio župan Varaždinske županije, koja je jedno vrijeme bila rekorder po broju zaraženih, prozivao Lauca kazavši da “govori gluposti”.

U prosincu je tako izjavio da Lauca treba prestati slušati jer sramoti Vladin Savjet i “zagađuje javni prostor”. Lauc je prošlog ljeta napisao da će biti zanimljivo jednog dana saznati što je to “jednog arhitekta u poznim godinama navelo da ucjenjuje Vladu i traži nešto u području jako dalekom od njegovih kompetencija” te da je dobar primjer kako radi pandemijski marketing. Pitali smo Čačića što misli zašto Plenković i dalje drži Lauca u Znanstvenom savjetu?

Pitat će premijera o Laucu

– To mi je potpuno nejasno! Za to ne vidim nijedan jedini razlog, a kamoli za to da se njegove opasne i dokazano promašene izjave pokušavaju revitalizirati i ublažiti. Vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. Vidjeli smo istup petorice članova Znanstvenog savjeta koji su javno zatražili njegovo isključenje, ako sam dobro shvatio – kaže Čačić, koji u utorak nije bio na sastanku predsjednika stranaka vladajuće koalicije. Nije, kaže, uspio doći. Kaže da još nije pitao Plenkovića o Laucu, ali učinit će to na prvom sljedećem sastanku.

– Prije nešto više od godinu i pol, kad je cijela priča počela, kad su spoznaje bile vrlo maglovite, kad brojevi nisu bili jasni i kad nije bilo cjepiva, dakle u tom vremenu lutanja mogao sam razumjeti prisutnost jednog takvog profila koji je, prema mom uvjerenju, više potreba za pojavljivanjem u javnosti nego pitanje odgovornosti i struke. Tada sam mogao shvatiti Vladu da to tolerira, ali sad kad je sve potpuno jasno, kad nema sumnje u to da je cijepljenje prva pretpostavka zaštite, nema potrebe takvim krivim i štetnim porukama davati legitimitet – smatra Čačić.

Teško bolesnih i mrtvih, naročito u dobi do 65 godina, deset je puta više među onima koji nisu cijepljeni. – Slična je to priča kao i s rakom pluća, od kojeg umiru i oni koji nikad nisu pušili, no onih s rakom pluća koji su bili pušači nekoliko je desetaka puta više nego nepušača – kaže šef Reformista.

