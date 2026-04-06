Država zatvoreniku mora isplatiti 11.600 eura zbog pretijesne ćelije

Republika Hrvatska mora isplatiti 11.670 eura sa zakonskom zateznom kamatom zatvoreniku koji je u Kaznionici u Lepoglavi bio smješten u pretijesnoj ćeliji. U prostoriji u kojoj je imao manje od tri kvadrata osobnog prostora proveo je čak 1167 dana i u tom je razdoblju, prema presudi, bio izložen trpljenju i poniženju iznad granice koje bi se mogla smatrati neizbježnom u takvim slučajevima, navodi se u nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Varaždinu. Zatvorenik je tražio 66.361 euro, no odobren mu je pet puta manji iznos. Tužitelj je podnio tužbu protiv Hrvatske radi naknade štete jer je, tvrdi, bio izložen nečovječnom postupanju i povrijeđeno mu je ljudsko dostojanstvo uslijed prenapučenosti zatvora i neosiguravanja humanih uvjeta za boravak u Kaznionici.

U tužbi je naveo da se u sobi nalazi WC u kojem se nalazi samo jedna slavina s hladnom vodom i umivaonik, vrata WC-a ne smiju se zaključavati, zidovi su vlažni i boja se ljušti, ne postoje prostorije za nepušače, tuševi su prljavi, pločice pune fleka i gljivica, odjeća iz praonice dolazi vlažna i čudnog mirisa, da se u prostoru kuhinje i blagovaonice nalaze mačke i insekti... Tužitelj je u Lepoglavi bio na izdržavanju kazne zatvora od 11. srpnja 2007. do 1. listopada 2014., a nakon toga je premješten u Kaznionicu u Glini. Država ne opovrgava da su zatvorske ćelije u većini vremena bile prenapučene zbog objektivnih razloga - prekapacitiranosti Kaznionice. Nije sporno da u određenim razdobljima tužitelju nije bio osiguran smještaj u primjerenoj spavaonici, no nedostatak prostora spavaonica pokušao se kompenzirati s nizom sadržaja i aktivnosti izvan sobe i na zraku. Upravitelj Kaznionice Dražen Posavec rekao je da uprava nije imala drugih mogućnosti smještaja zatvorenika zbog konstantnog upućivanja novih zatvorenika na izdržavanje kazne zatvora, a cijeli zatvorski sustav je bio prenapučen. Tužitelju je naknada priznata samo za pretijesne prostorije, ali ne i za nehigijenske uvjete jer to dokazao.