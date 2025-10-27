Naši Portali
Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Zašto je Ukrajina Europi postala važnija nego što je Jugoslavija ikad bila

27.10.2025. u 10:55

Neugodna je to istina za sve jugonostalgičare, koji mit o važnosti Jugoslavije pokušavaju održati i tri desetljeća nakon njezina nestanka

Nedavno deklasificirani dokumenti britanskog Foreign Officea otkrili su za nas neugodnu istinu: u ljeto 1991. Velika je Britanija međunarodno priznanje Hrvatske uvjetovala amputacijom hrvatskog teritorija te je od tog plana odustala samo zato da bi vratila politički dug Njemačkoj. No ti su dokumenti učinili još nešto – srušili su mit o Jugoslaviji kao važnoj zemlji koju je Zapad nastojao očuvati i nakon završetka Hladnog rata.

U svibnju 1991. britansko Ministarstvo vanjskih poslova hladno je procijenilo da je "Jugoslavija manje važna u odnosima Istoka i Zapada nego tijekom Hladnog rata", jer je izgubila svoju prijašnju geopolitičku relevantnost kao tampon-država i predvodnica Pokreta nesvrstanih. Velika Britanija i ostale članice tadašnje Europske zajednice zaključile su da Jugoslavija više nije "vitalni interes", pa nisu uložile ozbiljnije napore da je održe na okupu. Iako su je deklarativno podržavale, na njezin raspad gledale su s hladnim realizmom smatrajući kako ta zemlja nije vrijedna ni financijske pomoći, a kamoli vojne intervencije.

dr. Evil
dr. Evil
11:28 27.10.2025.

Zato što je u Europi nemoguće naći državu voljnu na rat protiv Rusije. Kako je NATO-u interesu što slabija Rusija, onda u ovom filmu je Ukrajina zaslužila Oskara za najbolju sporednu ulogu "korisna budala", što bi rekao Lenjin.

LE
lektor
11:13 27.10.2025.

Važnost Jugoslavije počela je opadati već nakon kubanske krize, bez obzira na ulogu u Pokretu nesvrstanih. Poslužila je za jednokratnu upotrebi., a unutarnje suprotnosti i sabotiranje svih pokušaja reformi na koncu su, umjesto druge Švicarske, stvorile drugi Libanon.

DA
dancuo
11:44 27.10.2025.

Jugoslavija nije graničila s Rusijom. A da je bila važna - bila je. Zato su je raskomadali i podijelili plijen

