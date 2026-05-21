Inflacija raste da bi turizam što više napunio državnu blagajnu

Inflacija je u travnju u eurozoni iznosila tri posto na godišnjoj razini, a u EU 3,2 posto. Naš Državni zavod za statistiku objavio je 15. svibnja da je inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila 5,8 posto. Dakle, mi smo među najboljima! I dok jedni tvrde da postoji ime i prezime koje stoji iza te impresivne brojke i da bi to ime trebali prozivati, drugi nam, pak nude paket antiinflacijskih mjera koji će biti, kažu, 'orijentiran na više sektora, u smjeru smirivanja zagrijanosti ekonomije'.
Doduše, tu su ekonomiju zagrijali skoro do zakuhavanja ti isti koji je sada, a sve zbog naroda da ga spasi, kakti žele ohladiti. Najava i pojašnjenje ministra za novac da će 'taj paket odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje, kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone' fascinantno je nejasno i nebulozno da bi ga trebalo proučavati na više razina. Sjajni su ovi spasonosni paketi koje donose oni od čijih bi nas mjera ti paketi trebali spasiti.
Sjajni su ovi spasonosni paketi koje donose oni od čijih nas mjera ti paketi trebaju spasiti
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Guverner Vujčić bori se s teškom bolesti: 'Dosta je podmukla, sve je krenulo u dvadesetima'
Ruski veleposlanik otvoreno prijetio jednoj državi pred svima: 'Članstvo u NATO-u vas neće zaštititi'
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića
Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.
Alkoholna prohibicija u turističkoj zemlji usred nogometnog prvenstva?!
Tema koja se na prvi pogled čini jednostavnom, a riječ je o ograničavanju noćne prodaje alkohola, zapravo otvara druga bojna polja: kako pomiriti turizam, život građana, javni red i slobodu poduzetništva, no to je proces koji traje i zahtijeva javnu raspravu, trud i vrijeme, ozbiljan pristup.
Slijedi nova era u EU – populisti svuda kucaju na vrata vlasti
Ako su populisti u nečemu dobri, to je propisivanje lakih rješenja za teške probleme. Jednom kada dođu na vlast, to više neće vrijediti
Zar Ukrajina Putinu nanosi takve poraze da i Vučić i Xi okreću ploču?
Ako kineski vođa zaključi da Ukrajina pobjeđuje i da stvari izmiču Putinovoj kontroli, onda Xi može pogurati Putina prema stvarnom, ozbiljnom traženju izlaska iz invazije koju je pokrenuo
Jedna od najokrutnijih religijskih laži: ako si vjernik, ne možeš biti depresivan
Mnogi bez poteškoća vjeruju u Isusa koji se ne stidi tjeskobe, ali se zgražaju nad onima koji zbog vlastite tjeskobe potraže pomoć
Ljevičar Hajdaš Dončić do jučer u sirotinji vidio fašiste, a sada ih spašava od inflacije
Predsjednik SDP-a izvrijeđao je ljubitelje janjetine s lukom, ali, još gore, pokazao je koliko je skučena njegova socijaldemokracija
Što je pozadina odlaska visokog predstavnika iz BiH?
Ohrabreni izostankom ozbiljnijih reakcija međunarodne zajednice, domaći političari krenuli su u njegovu otvorenu diskreditaciju
Sustav koji izbjegava odgovornost rađa neke nove Aleksiće, ali i Zavadlave
O povjerenju u institucije vrlo ilustrativno govori i višegodišnja šutnja u Drnišu, premda je psihopatski ubojica ondje već dugo terorizirao i sijao strah
Uvredljivo licemjerje – kako je Angela Merkel postala 'žderačica muškaraca'
Bivša kancelarka demantirala je ružnu frazu kojom su neki komentatori nastojali opisati način na koji je ona tijekom uspona u CDU-u politički neutralizirala ili marginalizirala niz moćnih muških rivala
- Otvori KEKS Pay
- Pritisni ikonicu
- Pritisni 'Skeniraj QR kôd'
- Skeniraj QR kôd