Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Snježana Bičak
Autor
Snježana Bičak

Inflacija raste da bi turizam što više napunio državnu blagajnu

21.05.2026. u 21:00

Sjajni su ovi spasonosni paketi koje donose oni od čijih nas mjera ti paketi trebaju spasiti

Inflacija je u travnju u eurozoni iznosila tri posto na godišnjoj razini, a u EU 3,2 posto. Naš Državni zavod za statistiku objavio je 15. svibnja da je inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila 5,8 posto. Dakle, mi smo među najboljima! I dok jedni tvrde da postoji ime i prezime koje stoji iza te impresivne brojke i da bi to ime trebali prozivati, drugi nam, pak nude paket antiinflacijskih mjera koji će biti, kažu, 'orijentiran na više sektora, u smjeru smirivanja zagrijanosti ekonomije'.

Doduše, tu su ekonomiju zagrijali skoro do zakuhavanja ti isti koji je sada, a sve zbog naroda da ga spasi, kakti žele ohladiti. Najava i pojašnjenje ministra za novac da će 'taj paket odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje, kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone' fascinantno je nejasno i nebulozno da bi ga trebalo proučavati na više razina. Sjajni su ovi spasonosni paketi koje donose oni od čijih bi nas mjera ti paketi trebali spasiti.

Ključne riječi
Hrvatska Ekonomija poskupljenje inflacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Svečano otvorena pritvorska jedinica KPZ-a Sarajevo na Igmanu
Premium sadržaj
4
IVAN HRSTIĆ

Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića

Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!