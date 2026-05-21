Inflacija raste da bi turizam što više napunio državnu blagajnu

Inflacija je u travnju u eurozoni iznosila tri posto na godišnjoj razini, a u EU 3,2 posto. Naš Državni zavod za statistiku objavio je 15. svibnja da je inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila 5,8 posto. Dakle, mi smo među najboljima! I dok jedni tvrde da postoji ime i prezime koje stoji iza te impresivne brojke i da bi to ime trebali prozivati, drugi nam, pak nude paket antiinflacijskih mjera koji će biti, kažu, 'orijentiran na više sektora, u smjeru smirivanja zagrijanosti ekonomije'.



Doduše, tu su ekonomiju zagrijali skoro do zakuhavanja ti isti koji je sada, a sve zbog naroda da ga spasi, kakti žele ohladiti. Najava i pojašnjenje ministra za novac da će 'taj paket odgovoriti na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje, kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone' fascinantno je nejasno i nebulozno da bi ga trebalo proučavati na više razina. Sjajni su ovi spasonosni paketi koje donose oni od čijih bi nas mjera ti paketi trebali spasiti.