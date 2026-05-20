Slijedi nova era u EU – populisti svuda kucaju na vrata vlasti

Kako će Europa izgledati za godinu, dvije, tri? Potpuno drukčije, čini se. U većini velikih zemalja Starog kontinenta u anketama su danas desne i populističke stranke najpopularnije, umjesto centrista koji su na vlasti. U Njemačkoj dominira Alternativa za Njemačku (AfD), u Velikoj Britaniji prva je Reformirajmo UK, u Francuskoj bi već iduće godine na vlast moglo doći Nacionalno okupljanje i njegov šef Jordan Bardella, koji je prvi u anketama uoči predsjedničkih izbora.



U Austriji je populistički FPÖ na 37% u anketama, koliko zajedno imaju demokršćani i socijaldemokrati, dvije stranke koje su vječna okosnica vlasti u sklopu velike koalicije. Europljanima je očigledno dosta starih stranaka centra. Djelomično zbog toga što ekonomija na kontinentu stagnira, a dobrim dijelom zato što mnogi smatraju da su masovne migracije promijenile demografsku sliku kod kuće. To nije baš česta tema u mainstream medijima, ali praktički svaka anketa potvrđuje da je tomu tako.