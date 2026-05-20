Alkoholna prohibicija u turističkoj zemlji usred nogometnog prvenstva?!

Na prvu ne zvuči loše: gradovi i općine dobit će pravo sami odlučiti žele li ograničiti prodaju alkohola tijekom noći u određenim dijelovima grada. Država neće svima nametnuti jedinstvenu zabranu, nego će lokalnim vlastima dati alat da reagiraju ondje gdje postoje problemi s bukom, vandalizmom, alkoholiziranim turistima te narušavanjem javnog reda i mira.



Ovdje, dakako, nema iluzije da će se konzumacija alkohola potpuno iskorijeniti, riječ je o smanjenju dostupnosti. Javne politike često najbolje djeluju baš tako, ne kroz apsolutne zabrane, nego kroz stvaranje okvira koji otežava rizična ponašanja. No hrvatska stvarnost, kao i “stanje na terenu”, posve je drukčija od zamišljenog.