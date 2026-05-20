Renata Rašović
Renata Rašović

Alkoholna prohibicija u turističkoj zemlji usred nogometnog prvenstva?!

20.05.2026. u 11:17

Tema koja se na prvi pogled čini jednostavnom, a riječ je o ograničavanju noćne prodaje alkohola, zapravo otvara druga bojna polja: kako pomiriti turizam, život građana, javni red i slobodu poduzetništva, no to je proces koji traje i zahtijeva javnu raspravu, trud i vrijeme, ozbiljan pristup.

Na prvu ne zvuči loše: gradovi i općine dobit će pravo sami odlučiti žele li ograničiti prodaju alkohola tijekom noći u određenim dijelovima grada. Država neće svima nametnuti jedinstvenu zabranu, nego će lokalnim vlastima dati alat da reagiraju ondje gdje postoje problemi s bukom, vandalizmom, alkoholiziranim turistima te narušavanjem javnog reda i mira.

Ovdje, dakako, nema iluzije da će se konzumacija alkohola potpuno iskorijeniti, riječ je o smanjenju dostupnosti. Javne politike često najbolje djeluju baš tako, ne kroz apsolutne zabrane, nego kroz stvaranje okvira koji otežava rizična ponašanja. No hrvatska stvarnost, kao i “stanje na terenu”, posve je drukčija od zamišljenog.

ST
struky3_
11:44 20.05.2026.

O zabrani pušenja na javnim mjestima nema ni zuc.

ST
struky3_
11:41 20.05.2026.

Stihija umjesto strategije, besmislene uredbe, odredište koje je izgradilo image na pijančevanju, i sad bi htjeli da se gosti trijezni dive rimskoj palači. Svašta..

RA
RafaelZDS
11:39 20.05.2026.

Što mislite o totalnoj zabrani alkohola u saborskom kafiću, naime tamo su svi ljudi na radnom mjestu i nema potrebe da se tamo prodaje alkohol. Također zabraniti trošenje novca za reprezentaciju na alkohol i nezdravu hranu, pa nećemo valjda poticati ovisnost i lošu prehranu. Znači može limunada i pileća juha, zabranjeno vino i janjetina na račun države, vrlo jednostavno.

