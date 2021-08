Zarazna: Imamo sve više COVID pacijenata, ne šaljite nam ostale!

Ljeto je u velikoj mjeri potisnulo epidemiološke mjere pa tako diljem obale malo tko nosi masku, a razmak ne drži gotovo nitko. No SARS CoV-2 polako puni bolničke krevete.

“Zbog povećanog priljeva odraslih COVID-19 pozitivnih bolesnika u Kliniku za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ te otvaranja dodatnih smještajnih kapaciteta za COVID-19 pozitivne bolesnike, molimo da se do daljnjeg COVID-19 negativni bolesnici koji ne zahtijevaju intenzivno liječenje upućuju i zbrinjavaju u nadležnim zdravstvenim ustanovama prema mjestu stanovanja”, piše u dopisu koji je u ponedjeljak zagrebačkim bolnicama odaslao dr. Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Infektivne.

Obolijevaju necijepljeni

U dopisu se napominje i da će Zarazna primiti pacijente negativne na COVID-19 čije stanje zahtijeva intenzivno liječenje ovisno o raspoloživim smještajnim kapacitetima u danom trenutku te da su infektolozi iz Zarazne i dalje otvoreni za eventualne konzultacije. Trenutačno su u Infektivnoj 33 COVID pacijenta i 44 non-COVID pacijenta.

– Više je COVID bolesnika počelo pristizati od 12. kolovoza i morali smo povećati kapacitete COVID odjela i na non-COVID odjel – objasnio nam je dr. Barušić.

– Oboljeli od COVID-19 većinom su necijepljeni, a među njima ima ozbiljno bolesnih ljudi u tridesetima, četrdesetima i pedesetima. Manji dio oboljelih koji su cijepljeni starije su osobe s komorbiditetima – dodaje.

U splitskom KBC-u u posljednja tri tjedna broj hospitaliziranih kontinuirano raste. Trenutačno ih je ondje više od 40, a na respiratoru trinaestero, doznajemo od dr. Ive Ivića, šefa Klinike za infektologiju KBC-a Split.

– U prosjeku tjedno bude hospitalizirano desetak pacijenata, uglavnom domaćih. Nešto je mlađih, ali većinom su to stariji pacijenti pa možemo reći da epidemija cirkulira među mlađima, a starije odvodi u bolnicu – kaže dr. Ivić.

Srećom, dodaje, većina pacijenata na respiratoru se i oporavi, a preminule su dvije starije osobe u posljednjih petnaestak dana. Svi hospitalizirani necijepljeni su. Zažale li zbog toga kad ostanu bez kisika?

– Imate razumne ljude i one koji to nisu. Vide da su pogriješili, ali to neće utjecati na njih. Sliježu ramenima, kažu: “A eto, nisam...”, kažu da su im napunili glavu... Nema tu suvislog odgovora. Ljude ne možete nagovoriti da budu kulturno i obrazovno ono što nisu. Zabluda je i uvjerenje da će fakultet izbrisati nečije kulturološko nasljeđe. Neće – govori dr. Ivić.

Zbog toga, uvjeren je, razina cijepljenih u Hrvatskoj neće znatno rasti, a da bismo dosegnuli onu koju ima Velika Britanija, u kojoj je 90% građana cijepljeno prvom dozom, potrebna su desetljeća.

Vinogradska spremna

U RH je do 16. kolovoza utrošeno 3,176.538 doza cjepiva, a cijepljeno je 41,45% ukupnog, odnosno 49,82% odraslog stanovništva. Jednom dozom cijepljene su 1,682.143 osobe, a od njih cijepljenje je završeno za 1,554.491 osobu.

– Od deset osoba na respiratoru, devet ih nije cijepljeno i bez komorbiditeta, a jedna je cijepljena i ima teške komorbiditete. Dakle, znanstveno i statistički jasno je da je cijepljenje jedina razumna stvar kojom se možemo zaštititi – ističe prof. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestara milosrdnica.

U tom su KBC-u već počeli s dogovorima i pripremama za organizaciju u slučaju četvrtog vala. Pripremljeni su i za slučajeve zahvata na COVID pozitivnim pacijentima, imaju boksove za izolaciju, a za COVID pacijente mogu brzo aktivirati zelenu zgradu, u koju su uveli kisik.

– Nadam se da do te aktivacije neće doći, ali ne može se dogoditi da me netko u dva u noći digne i pita: “A što sad?” – kaže prof. Vagić.