Zaprosio djevojku na mjestu gdje je skoro izgubio život tijekom potresa: 'Shvatio sam da nema smisla čekati'

Među ruševinama ispred Doma zdravlja u Petrinji, gdje je umalo izgubio život, Dean Jadanić (32) u petak je zaprosio svoju djevojku Anu Krznarević (26).

- Imao sam namjeru zaprositi Anu još lani, trebalo je to sve biti božanstveno i prekrasno, baš kako je zaslužila. Birao sam mjesto i čekao pravi trenutak, a onda se dogodila 2020. sa svim svojim nedaćama i koronom, pa je ta ideja pala u vodu - ispričao je Dean za 24sata.

Dean radi kao medicinski tehničar u petrinjskom Domu zdravlja već trinaest godina, a nakon posljednjeg potresa 29. prosinca od tamo je jedva izvukao živu glavu. Sad oboje volontiraju kako bi pomogli stradalima u potresu pa se zbog posla rijetko i viđaju.

- U četvrtak navečer, razgovoru sa svojim najboljim prijateljem Markom, odlučio sutradan zaprostiti Anu, jer sam shvatio da nema smisla čekati pravi trenutak. Svaki trenutak je pravi - nastavlja priču.

Kontaktirao je kolegu koji ima zlatarnu u Sisku te mu je, nakon što je čuo njegove namjere, odmah otvorio svoja vrata.

- Znate kako mi cure to predosjećamo, ali ja ovaj put nisam imala pojma što se događa. Samo mi je navečer rekao da moramo još otići do Doma zdravlja pokupiti neke stvari. Tamo su nas čekali prijatelji, a Dean se pravio kao da nešto traži po podu. Iako nisam znala što traži, tražila sam i ja s njim. Onda je samo u jednom trenutku skinuo kacigu, kleknuo, izvadio prsten i to je bilo to. Naravno da sam rekla da! - kazala je Ana.