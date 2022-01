Započele pripreme za 57. Vinkovačke jeseni

Ravnico, sva u klasju žita zlatnoga!“ – stih je koji će tematski obilježiti ovogodišnje Vinkovačke jeseni. Priča je to o slavonskome čovjeku, sinu širokih slavonskih ravnica, dječaku zanesenjaku. Odlučeno je tako na prvom Organizacijskom odboru 57. Vinkovačkih jeseni koje će trajati od 9. do 18. rujna.

Tih desetak dana Vinkovci će ponovno disati tradicijski, okupani pjesmom i plesom malih i velikih čuvara naše narodne kulture iz svih krajeva Hrvatske.

- Nadam se kako ćemo 57. Vinkovačke jeseni dočekati bez pandemije i kako ćemo ovu našu manifestaciju vratiti na one razine na koje smo navikli. Folklorne večeri započinju u petak 9. rujna, a one glavne priredbe na programu su za vikend od 16. do 18. rujna. Zahvalio bi ovom prilikom svima koji rade na očuvanju naše tradicijske baštine, a samim time i Vinkovačkih jeseni. Tu prije svega mislim na naša županijska kulturno-umjetnička društva i sam ZAKUD koji uvelike pridonose da Jeseni opstaju i rastu. Napomenuo bi kako će, uz kulturno-tradicijski, Vinkovačke jeseni i ove godine građanima i gostima ponuditi i onaj gastro-zabavni dio zbog kojeg su također rado posjećene i nadaleko poznate – rekao je predsjednik Organizacijskog odbora, gradonačelnik Ivan Bosančić.

Foto: Branimir Bradarić

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić rekao je ovom prigodom kako su Vinkovačke jeseni manifestacija koja je odavno izašla iz okvira grada i županije, koja je poznata i priznata u cijeloj Hrvatskoj i šire, naglasivši kako vjeruje da će ove godine proći bez pandemije, ljepše i bogatije nego ikada prije. Da je ravnica slavonskomu čovjeku izvor ne samo nadahnuća nego i životnih blagodati, prikazat će scensko uprizorenje svečanoga otvorenja nazvano Ravnico, sva u klasju žita zlatnoga!, što je ujedno i tema 57. po redu Vinkovačkih jeseni.

- Svečano otvorenje, tematski prožeto stihom - Ravnico, sva u klasju žita zlatnoga!, u svojoj sadržajnoj cjelini sjedinit će istinit životni put, odnosno biografiju dječaka rođena koncem 19. stoljeća u zemljoradničkoj obitelji, s maštovitošću dramaturških događaja i galerijom likova zastupljenih u književnoj ostavštini Vinkovčanina Josipa Kozarca. Dječakovo odrastanje i roditeljski odgoj o značaju i važnosti obrađivanja zemlje, a potom životni put snažno obilježen školovanjem u vinkovačkoj gimnaziji, stjecanje visoko obrazovanoga nauka, boravak u rodnome mjestu gdje ukazuje na potrebu, a potom i inicira društveni i kulturni procvat male slavonske sredine te nastavak rada i nauka o poljodjelstvu, samo su dio događaja i tema kojima će ovogodišnje svečano otvorenje nastojati zaokupiti pažnju gledatelja -, pojasnio je autor scenarija i redatelj svečanog otvorenja Marko Sabljaković.

Navedene događaje, dodaje, scenski će prožeti mnoštvo folklornih i glazbenih elemenata, običaja i motiva iz tradicijskoga života te bogatstvo narodnog ruha, ali i suvremen pristup scenografskom vizualnom identitetu scenskoga prostora.