Stigla reakcija zapadnih čelnika: Ovako su komentirali američki plan za Ukrajinu

Europski čelnici izrazili su brigu zbog Trumpovog plana da završi rat u Ukrajini. Zajedničkom izjavom na summitu G20 u Južnoafričkoj Republici, pozdravili su određene elemente plana kao nužne za dugoročan mir, ali su naglasili da je plan samo nacrt na kojem bi trebalo raditi, piše BBC .

Ova izjava dolazi jedan dan poslije izjave Volodimira Zelenskog kojom ukazuje da se Ukrajina nalazi u jednom od najtežih trenutaka svoje povijesti. Američki predsjednik Donald Trump dao je Ukrajini rok do 28. studenog da prihvati njegov plan od 28 točaka, dok ruski predsjednik Vladimir Putin taj plan naziva dobrim temeljem za postizanje dogovora. Zajedničku izjavu na summitu potpisali su Finska, Francuska, Irska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Japan, Nizozemska, Španjolska, Njemačka i Norveška, kao i čelnici EU.

Excellent meeting with @RTErdogan at the G20.



We appreciate your personal commitment to advancing peace negotiations for Ukraine.



Türkiye is a key partner for Europe and remains essential in managing migration along the Eastern Mediterranean route.



It is crucial that we work… pic.twitter.com/BjXf8PJYET — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025

Big ups to all Government employees who made sure this #G20 event is a success it's going to be. I mean from taking over from Brazil last year, the planning and execution of all G20 programs. From DG level to the most junior staff, thank you compatriots. 🇿🇦 pic.twitter.com/piAvyW4hDL — Responsible Father of Three!!! 🇿🇦 (@AndileMlondo) November 21, 2025

Naglašavaju da se granice ne mogu mijenjat silom i izražavaju brigu zbog jedne od točaka kojom bi ukrajinska vojska bila ograničena na 600 000 ljudi ( prije sukoba Ukrajina je imala 250 000 pripadnika oružanih snaga). U izjavi se također navodi da određeni dijelovi američkog plana zahtijevaju i službena odobrenja organa EU i NATO saveza.