ZABRINUTI SU

Stigla reakcija zapadnih čelnika: Ovako su komentirali američki plan za Ukrajinu

Šimun Ilić
22.11.2025.
u 15:55

Na summitu G20 u Johannesburgu saveznici Ukrajine dali su zajedničku izjavu kojom naglašavaju važnost dugoročnog i pravednog mira, ali i poštivanje teritorijalnog integriteta Ukrajine

Europski čelnici izrazili su brigu zbog Trumpovog plana da završi rat u Ukrajini. Zajedničkom izjavom na summitu G20 u Južnoafričkoj Republici, pozdravili su određene elemente plana kao nužne za dugoročan mir, ali su naglasili da je plan samo nacrt na kojem bi trebalo raditi, piše BBC

Ova izjava dolazi jedan dan poslije izjave Volodimira Zelenskog kojom ukazuje da se Ukrajina nalazi u jednom od najtežih trenutaka svoje povijesti. Američki predsjednik Donald Trump dao je Ukrajini rok do 28. studenog da prihvati njegov plan od 28 točaka, dok ruski predsjednik Vladimir Putin taj plan naziva dobrim temeljem za postizanje dogovora. Zajedničku izjavu na summitu potpisali su Finska, Francuska, Irska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Japan, Nizozemska, Španjolska, Njemačka i Norveška, kao i čelnici EU.

Naglašavaju da se granice ne mogu mijenjat silom i izražavaju brigu zbog jedne od točaka kojom bi ukrajinska vojska bila ograničena na 600 000 ljudi ( prije sukoba Ukrajina je imala 250 000 pripadnika oružanih snaga). U izjavi se također navodi da određeni dijelovi američkog plana zahtijevaju i službena odobrenja organa EU i NATO saveza.

Komentara 6

Avatar zidam_._spremno.
zidam_._spremno.
16:35 22.11.2025.

Mtrvmjbm da vam jbm nesposobnu i kukavičku… Ovo se treba odigrati sa mudima a ne ovako piz.dunski i kukavički. Prvo - jasna i glasna deklaracija sa samo 3 točke: 1. nikakvi teritorijalni ustupci (bili oni de iure ili de facto), nece Rusiji biti nikada priznati niti od jedne clanice EU.. 2. Ukoliko Amerika odbije podrzati bezuvjetnu suverenost Ukrajine u priznatim granicama sa potpunom autonomijom u odlukama o ustroju i kapacitetu oruzanih snaga, ulasku u vojne saveze i sl., sve clanice NATO-a dobrovoljno istupaju iz postojeceg saveza i osnivaju NATO 2.0 ali bez Amerike. 3. EU deklarativno istupa iz svih trgovinskih sporazuma sa SAD i odmah ulazi u bilateralne pregovore s Kinom i Indijom o gospodarskoj, politickoj, tehnoloskoj i geostrateskoj suradnji. (Kina nece ignorirati trziste od 500+ milijuna vrlo platežno sposobnih gradjana EU). Jasno i glasno. Zelenski treba također jasno i glasno izjaviti da ovaj sporazum neće potpisati, i da će ga dati na referendum i to ne uključivši prorusko stanovništvo na okupiranim podrucjima. I onda svi zajedno daju Trumpu rok do cetvrtka da se izjasni. Ako odgovor bude negativan, zamrzavaju se sve aktivnosti do zavrsetka Trumpovog mandata uz jasnu naznaku da je EU soremna suradjivati sa buducom SAD administracijom, pod gore nabrojanim uvjetima.

Avatar Kajman
Kajman
16:30 22.11.2025.

Trump je obični Putinov potrčko. Ni u snu nisam mogao pomisliti kako će se SAD ovako srozati da im Ruski predsjednik diktira kako će se ponašati. Amerika, nekoć velesila sada je fakat postala jad i bijeda.

AS
Asirijac
16:29 22.11.2025.

Rusi bi pristali da se mirom promijene granice ali zapad nece! Ni Srbi nisu mirom pristali na promjene granica, ali sto je tu je..,,

