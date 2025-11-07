Naši Portali
OSUDILI PREKID SMOTRE U SPLITU

Zajednica branitelja HDZ-a: Borili smo se za Hrvatsku u kojoj se svi osjećaju sigurno

Zagreb: Dolazak u GO HDZ-a Grada Zagreba na Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
07.11.2025.
u 23:40

Prozvani su bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević koje Zajednica u priopćenju naziva "ideološkim agresivcima"

Zajednica branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" osudila je u petak prekid manjinske folklorne smotre u Splitu te pozvala na smirivanje tenzija i očuvanje demokratskih vrijednosti, poručivši da se Hrvatska u Domovinskom ratu izborila za Hrvatsku u kojoj se svi osjećaju sigurno. U priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Miljenko Filipović navodi se da su se hrvatski branitelji "borili za Hrvatsku u kojoj će se svi građani osjećati sigurno, neovisno o političkom opredjeljenju ili pripadnosti". Zajednica je istodobno osudila, kako navodi, "ljevičarske nasrtaje na osjećaje hrvatskih branitelja i vrijednosti Domovinskog rata", kao i pokušaje da se zabrani prosvjed navijačke skupine Torcida najavljen za sutra u Splitu.

U tom su kontekstu prozvani bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević, koje Zajednica u priopćenju naziva "ideološkim agresivcima". "Vjerujemo da će sutrašnji prosvjed Torcide biti miran i dostojanstven", poručuju iz Zajednice, dodajući kako je "ljevica u proteklom razdoblju pokušala izjednačiti Republiku Hrvatsku i NDH te vrijeđati domoljubne osjećaje velikog broja ljudi". Zajednica je zaključila da je čuvanje vrijednosti Domovinskog rata i poštivanje žrtava ključno za današnju demokratsku Hrvatsku.

