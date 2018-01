Preživio strujni udar na vagonu: Prasak je bio jak, kao kad munja udari

Nakon tragične smrti 14-godišnjaka kojega je ubio struni udar kada se popeo na vagon na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru, svoju priču je ispričao i 39-godišnji Mislav Gverić koji je u lipnju 1992. godine pretrpio strujni udar.

On se isto popeo na vagon, ali na ranžirnom kolosijeku u Gajnicama kada ga je udarila struja. Bilo mu je opečeno 75 posto tijela, prošao je 11 teških operacija, a njegov oporavak je trajao četiri godine.

– Dogodilo se to 4. lipnja 1992. na ranžirnom kolosijeku iznad podvožnjaka u Gajnicama. Imao sam tada 13 godina. Bili smo klinci i stalno smo tamo dolazili, zezali se. Bile su u blizini neke trešnje pa nam je bilo normalno da u proljeće i ljeto idemo tamo. No nikada ranije nije nam palo na pamet da se popnemo na vagon. Bila je to ona vagon-cisterna za beton. Tada su ti vagoni tamo bili bez nadzora i ikakvog znaka upozorenja, neograđeni, tako da je tamo svatko mogao izvoditi gluposti – ispričao je za net.hr 39-godišnji Mislav.

– Na vagone su bile zavarene ljestve i svatko se mogao lako popeti na njih. Jedan prijatelj išao je ispred mene, a drugi za mnom. Kada sam se popeo na vagon, ušao sam u strujni krug. To se često događa jer žice tih vodova nisu i ne smiju biti izolirane. Kako sam iz nekog razloga bio malo znojniji od svojih prijatelja, ja sam zatvorio strujni krug. Njih nije udarilo, samo mene. Ne sjećam se tog trenutka, no kažu da je prasak bio vrlo jak, kao kad munja udari u zemlju. Spasio me onaj prijatelj koji se prvi popeo. Instinktivno je skinuo majicu i njome me ugasio jer sam doslovno gorio – rekao je on.

Opečeno mu je bilo 75 posto tijela, a liječnici su mu davali male šanse. Srećom, ipak se oporavio, no uvijek ga iznova pogodi kada čuje da je netko stradao na vagonu.

– Ne mogu nekome narediti da to ne čini, ali zato mogu reći da je penjanje na vagon definitivno najlošija ideja na svijetu s katastrofalnim posljedicama koje te, ako preživiš, promijene zauvijek i s kojima treba živjeti cijeli život – kaže on.