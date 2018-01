Majka dječaka kojeg je ubio strujni udar: Nije se popeo na vagon zbog selfija

Majka 14-godišnjeg dječaka koji je u utorak poginuo od strujnog udara na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru tvrdi kako se njezin sin nije popeo na vagon zbog selfija.

– On i prijatelj išli su prema Ilici. Krenuli su prečicom iz Magazinske ulice preko tračnica. Prijatelj je navodno htio ići okolo, ali je moj sin planirao prijeći preko vagona. Kako su nam ispričali, nije se popeo zbog selfieja, ali kad je već bio gore, htio se poslikati kako bi to zabilježio. Uzeo je mobitel, podignuo ruku i u tom trenutku ga je udarila struja – ispričala je shrvana majka za 24 sata.

Dječak je od udarca odletio na susjedni vagon na kojemu je ostao ležati u plamenu, a kada su vatrogasci stigli na mjesto događaja, nije mu više bilo spasa. Na mjestu je preminuo.

[video: 23374 / ]

– Ja radim u Klaićevoj, radila sam i na intenzivnoj kad su dovodili tu opečenu djecu stradalu na vagonima. Pričala sam mu što im se dogodilo, kakve strašne ozljede imaju i govorila da se nikad ne smije penjati na vagone. I tata mu je to govorio. On je elektrotehničar, pričao mu je o struji. Valjda je to tako moralo biti, valjda je to sudbina – ispričala je majka dječaka.