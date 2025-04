Zagrepčanin autom kreće na pet godina dug put oko svijeta. 80.000 kilometara proći će sa psom Mišom

Strastveni zaljubljenik u putovanja i avanture, Matija Grdur iz Zagreba, odlučio je krenuti na svoje najveće putovanje dosad – put oko svijeta u svom 26 godina starom Land Rover Defenderu. Nezaboravnom putovanju pridružit će mu se i njegov vjerni suputnik, pas Miša, kojeg je pronašao i udomio. Matija već ima bogato iskustvo u putovanjima. Putovao je biciklom i šatorom kroz Japan, motorom kupljenim u Vijetnamu prošao cijeli taj zemlju, istraživao svaki kutak Južne Amerike i pretvorio kombi u kamper kojim je istraživao Europu i Aziju. Osim toga, uživa u vožnji motora, tetoviranju i skakanju s padobranom. No, ovo putovanje bo trebalo nadmašiti sva dosadašnja.

Putovanje, koje počinje u srpnju 2025. godine, trajat će između tri i pet godina, a cilj je prijeći više od 80.000 kilometara. Putovanje je podijelio u tri velike etape: Aziju, Ameriku i Afriku, no ističe da ništa nije fiksno. Prva etapa, koja će početi u Hrvatskoj, vodi ga kroz Tursku, Rusiju, Centralnu Aziju, Kinu, Laos i Jugoistočnu Aziju, a put će obuhvatiti i poznate rute poput “Silk Road” i “Pamir Highway”. Druga etapa uključuje putovanje od Singapura do zapadne obale SAD-a brodom, a zatim istraživanje Route 66, Kanade, Aljaske, te spuštanje kroz Srednju Ameriku sve do Argentine, putujući poznatom “Pan-American Highway”. Treća etapa, koja čini i najizazovniji dio putovanja, vodi ga iz Argentine brodom do Južne Afrike, odakle će krenuti prema Europi istočnom stranom afričkog kontinenta.

Foto: Privatne fotografije/Matija Grdur

Za ovo epsko putovanje, Matija je odabrao Land Rover Defender, vozilo koje ima već 26 godina, a trenutno prolazi završne pripreme za avanturu. "Opremljen je za overland putovanja i život na cesti. Iako već ima 450.000 kilometara, nakon svih prepravki i nadogradnji – vjerujte mi, spreman je za još mnoge avanture!", naglašava Matija. Putovanje oko svijeta, koje će trajati nekoliko godina, nije samo putovanje prema destinacijama, već i prema novim iskustvima i spoznajama. "Imam bogat foto i video materijal o pripremama vozila i cijelom procesu, koji uskoro planiram objavljivati na YouTube-u i društvenim mrežama. Kad putovanje započne, cilj mi je u realnom vremenu dijeliti sve doživljaje s puta!", navodi Matija. Ovo putovanje će se moći, kao i dosadašnja, pratiti na njegovom Instagram profilu, a uskoro otvara i web stranicu pod nazivom mgtothefullest.com.